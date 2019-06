VIDEO. Op z’n Bielsa’s: Kompany coacht jeugdig en frivool Anderlecht naar ruime zege Hans Fruyt

29 juni 2019

17u39 16 Belgisch voetbal Leuke oefenpot van een jeugdig Anderlecht op Oudenaarde. Paars-wit blikte de thuisploeg, eind vorig seizoen uit de hoogste amateurklasse gedegradeerd, met 0-6 in. Thelin (2), Sam, Timassi, Trebel en El Hadj namen de goals voor hun rekening. Circa 2.500 toeschouwers trotseerden de hitte.

Blijde intrede van Vincent Kompany gisteren in Oudenaarde. De nieuwe speler-manager van Anderlecht trok zijn voetbalschoenen nog niet aan. Vanuit de dug-out - meermaals zittend op een frigobox - coachte hij paars-wit in de eerste helft naar een eenvoudige 0-3. Op voorzet van Lutonda kon Thelin na negen minuten inkoppen. Twaalf minuten later verdubbelde testspeler Sidney Sam. De Duitser zwenkte vanop rechts naar binnen en plaatste de bal met links mooi in de verste bovenhoek. Acht minuten voor de pauze legde Thelin na voorbereidend werk van Kayembe en Trebel de 0-3-ruststand vast.

Frivool

Tijdens de rust voerde coach Kompany slechts drie vervangingen door. Op doorsteek van Trebel dreef invaller Timassi de voorsprong snel op. Met een fraaie treffer. Die van Adrien Trebel twee minuten later was nog mooier. Timassi legde breed op de paars-witte draaischijf die de bal precies in de winkelhaak plantte. Het jeugdige Anderlecht bleef frivool voetballen. Anouar Ait El Hadj strafte nog een misverstand in de Oudenaardse defensie af.

Opstelling RSCA

Anderlecht : Boeckx (75’ Vercauteren), Delcroix (62’ Guldix), Dante (62’ Masscho), Lissens, El Kababri, Kayembe (62’ El Hadj), Sam (46’ Timassi), Gerkens (46’ Leoni), Trebel (62’ Nkaka), Lutonda (75’ Dailly), Thelin (46’ Kalulika).

Doelpunten : 9’ Thelin (0-1), 21’ Sam (0-2), 37’ Thelin (0-3), 52’ Timassi (0-4), 54’ Trebel (0-5), 80’ El Hadj (0-6).

