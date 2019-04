VIDEO. Ook buiten Sclessin amok: Anderlecht-fans bestoken thuisfans met vuurwerk en glas TLB/PJC

12 april 2019

22u17 47

De woede van de Anderlecht-fans is nog niet bekoeld. Ook buiten Sclessin zorgt de paars-witte aanhang nog voor amok. Op beelden die gemaakt werden buiten Sclessin is te zien hoe ook op de parking nog flink wat bommetjes worden afgestoken en vuurpijlen in het rond worden gegooid. Sommige Standard-fans werden zelfs geraakt door (glazen) flessen, zo blijkt uit beelden. De boze achterban van Anderlecht weigert de supportersbussen in te gaan en blijft voor ophef zorgen in Luik. De politie, in grote getale op de been, bracht inmiddels het waterkanon al in stelling.

Ondertussen bereikte ons ook het nieuws dat de spelersbus van Anderlecht omstreeks 23 uur vanuit Luik naar huis is vertrokken.

Des lancés de bouteilles en verre ont blessé des supporters quittant le stade #STAAND #shame pic.twitter.com/63HmUNYjz4 Kevin Marcz(@ kevinmarczewski) link

#STAAND les forces de l’ordre tentent de contenir les supporters Anderlechtois DÉCHAÎNÉS, les grilles résistent tant bien que mal #guerilla pic.twitter.com/m7uPVheFJJ Kevin Marcz(@ kevinmarczewski) link

Bekijk hier hoe de wedstrijd werd stilgelegd:

