VIDEO. Nieuws over voetbalschandaal sloeg in als een bom bij KV Mechelen: “Die 10 oktober zal tot einde van mijn dagen in mijn geheugen gegrift staan” Redactie

25 april 2019

22u10

Bron: ‘KV Mechelen: Missie Promotie’ 0 Belgisch voetbal Op 10 oktober 2018 daverde de Belgische voetbalwereld op haar grondvesten. Op die dag barstte het grote voetbalschandaal los. Al snel bleek dat KV Mechelen één van de betrokken clubs was en dat nieuws sloeg ‘Achter de Kazerne’ dan ook in als een bom. Dat blijkt ook uit ‘KV Mechelen: Missie Promotie’, een documentairereeks die te zien is op Play Sports.

“Die 10 oktober zal tot einde van mijn dagen in mijn geheugen gegrift staan”, zegt ex-KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans in de reeks. En Timmermans, voor wie de onderzoekscommissie van de voetbalbond deze week onder meer tien jaar schorsing vroeg, is duidelijk niet de enige. Ook onder anderen spelers Tim Matthys en Arjan Swinkels en mede-aandeelhouders Dieter Penninckx en Olivier Somers geven aan dat het nieuws er stevig inhakte. Somers werd zelf ook aangehouden, voor hem werd eveneens een schorsing van tien jaar gevraagd.

“Uitgesloten dat wij geschrapt worden”

De makers van de documentairereeks waren ook getuige van een besloten bijeenkomst in een Mechels supporterslokaal, waar Johan Timmermans een statement van onschuld uitsprak. “Noch de Raad van Bestuur, noch de club heeft enig initiatief genomen om wat dan ook te doen. Ik kan dat zeggen terwijl ik iedereen recht in de ogen kijk. Het is uitgesloten dat wij geschrapt worden”, klonk het onder meer.

De tweede aflevering van ‘KV Mechelen: Missie Promotie’ is komende zaterdag (27 april) vanaf 22u50 op betaalzender Play Sports 1.