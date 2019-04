VIDEO. Michael Verschueren: “Sta er persoonlijk achter dat alles in het voetbal proper wordt gemaakt” Redactie

25 april 2019

20u49

Bron: VTM NIEUWS 0

‘t Zijn woelige dagen voor Michael Verschueren. De Anderlecht-manager zag gisteren speurders binnenvallen op het trainingscomplex van Anderlecht in Neerpede en in het Constant Vanden Stockstadion. En vandaag trok Verschueren alweer naar het Bondsgebouw in Brussel, waar Bondsprocureur Kris Wagner onder meer een thuismatch achter gesloten deuren vorderde na de gestaakte wedstrijd tegen Standard (12 maart). Bij VTM NIEUWS reageerde Verschueren op de gebeurtenissen van gisteren en vandaag.

“Ik denk dat wij volledige medewerking verlenen aan het dossier”, aldus Verschueren over de inval van gisteren, waarbij speurders zochten naar bewijs van verdachte geldstromen bij transfers tussen 2013 en 2015. “De diepgang ken ik er niet van, maar ik sta er persoonlijk wel achter dat alles proper wordt gemaakt in het voetbal. Ik denk dat onze voorzitter (Marc Coucke, red.) dat als voorzitter van de Pro League ook altijd heeft gepleit. Bij ons zou het nooit toelaatbaar zijn dat er transacties gevonden worden die niet legaal zijn. Ik zou dat nooit aanvaarden en ook voor het merk-Anderlecht is zoiets natuurlijk nooit goed.”

“Wij kunnen ons schikken in de boete en de forfaitscore, maar waar wij niet akkoord mee kunnen gaan is de wedstrijd zonder supporters”, reageerde Verschueren voorts bij onze man ter plekke. “Het is bewezen dat het niet om onze eigen fans gaat én de andere supporters moeten niet gestraft worden. Preventie in onze club is massaal aanwezig, ik ga ook meer tijd steken in overleg met de verschillende supportersgroepen.”

“De finaliteit is dat dit niet meer mag gebeuren. Dan geloof ik meer in sensibiliseringscampagnes en overleg dan het straffen van fans op basis van één wedstrijd. Hoe bewijzen dat het niet onze fans waren? Voor en na de wedstrijd zijn er op sociale media duidelijk tekenen geweest dat er groepen van andere clubs aanwezig waren. Meer kunnen wij ook niet bewijzen. Die mensen zijn onbekend.”