VIDEO: Lierse klopt Beerschot-Wilrijk in door rellen ontsierde derby Kristof De Cnodder

22u45

Bron: Eigen berichtgeving 613 BELGA Belgisch Voetbal

Na een derby die werd ontsierd door tal van incidenten in de tribunes klopte Lierse de buren van Beerschot-Wilrijk met 2-1. De Pallieters nemen zo opnieuw de leiding in de tweede periodestand van 1B. Eerste periodewinnaar Beerschot hinkt in het tweede competitieluik intussen een eindje achterop.

Lierse - Beerschot-Wilrijk kondigde zich aan als een interessant streekduel, maar in de eerste helft was er meer vuurwerk nààst dan op het veld. En dat mag u gerust letterlijk nemen, want de partij begon vijf minuten later omdat er Bengaals vuur over en weer werd gegooid. Liersefans staken de boel in gang, na afloop schoven echter beide clubs mekaar de zwarte piet toe.

Op het veld was het allemaal veel minder spectaculair. Het mag een wonder heten dat er voor de rust werd gescoord. Het aantal uitgespeelde kansen aan beide kanten was namelijk welgeteld nul… Toch vond Lierse dus de weg naar de netten. Een niet eens zo beste vrije trap van Camargo werd met het hoofd verlengd door Bourdin, waarna Joachim van dichtbij de 1-0 binnenkopte. Beerschot-Wilrijk stak pas in minuut 45 voor het eerst de neus aan het venster. De snelle Placca maakte nog iets van een blinde lange haal, maar trapte vervolgens op de benen van Liers doelman Rakovsky.

Bij de rust probeerde Beerschotcoach Marc Brys bij te stellen door zijn ‘dark horse’ Richard Mbombo in de strijd te gooien. De Congolees – die vorig jaar bij de beloften van Anderlecht speelde – geraakte nu pas speelgerechtigd en moest in de spits de ban proberen te breken. Na zeven minuten in de tweede helft viel er echter een doelpunt aan de overkant. Camargo trapte na goed voorbereidend werk van Janssens en Laurent droog binnen.

Daarna gingen de poppen in de tribunes pas écht aan het dansen. Vuurpijlen en bekertjes bier vlogen van hier naar daar. Een jonge Beerschotsupporter liep naar verluidt brandwonden op door een vuurpijl die door de Liersesupporters in het bezoekende vak werd gegooid. Scheidsrechter Van Damme zag geen andere optie dan de match stil te leggen. Pas na 25 minuten en na de bemiddeling van de kapiteins Frans en Losada kon de partij dan toch opnieuw worden opgestart.

Beerschot-Wilrijk kwam het scherpst terug uit de kleedkamers. Paars-wit ging op zoek naar de aansluitingstreffer en vond die op het uur nog ook. Jimmy De Jonghe kon zich doorzetten op links en Mbombo – jawel, hij – maakte er 2-1 van. In het vervolg van de tweede helft was het pompen of verzuipen voor Lierse. Beerschot leek conditioneel sterker en drukte de thuisploeg weg, al bleven levensgrote mogelijkheden uit. Lierse overleefde uiteindelijk de storm en stak zo drie gouden punten op zak. Het trieste schouwspel op de tribunes nam geel-zwart er maar bij.

BELGA Hernan Losada ging de Beerschotfans tot kalmte aanmanen.

BELGA

BELGA Aurelien Joachim bracht Lierse op voorsprong.