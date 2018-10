VIDEO. Komen Belgische topclubs straks op stage in dit splinternieuw trainingscomplex? Mathieu Goedefroy

31 oktober 2018

13u19 0 Belgisch Voetbal Alleen het veld kostte al anderhalf miljoen euro. In Quinta do Lago, Portugal, is gisteren een peperduur stageoord voor voetbalploegen geopend. Op ‘The Campus’ hopen ze straks ook onze Belgische topclubs te ontvangen. Dat zegt Thierry Verhulst, de Belgische vertegenwoordiger van het project.

Met een gemiddelde temperatuur van 18 graden in de wintermaanden is de Portugese regio Algarve meteorologisch een droombestemming voor de winterstages van voetbalclubs. Voeg daarbij nog eens een prachtig voetbalveld van topkwaliteit en meerdere vijfsterrenhotels binnen de straal van een paar kilometers, en je hebt het perfecte plaatje voor elke topploeg. Dat vindt ook Thierry Verhulst, CEO van Verhulst Events & Partners. Hij hoopt binnenkort Belgische topclubs zoals Club Brugge of Anderlecht te mogen verwelkomen in The Campus, het splinternieuwe trainingscomplex van het mondaine resort Quinta do Lago.

“Er is hier zo’n 13.000 vierkante meter aan sportfaciliteiten gebouwd, middenin de prachtige regio van de Algarve”, aldus Verhulst. “Dit complex is uitgerust met een high performance grasmat, namelijk een grassmaster van het Belgische bedrijf Desso. De oppervlakte is die van anderhalf voetbalveld. Olympique Marseille en de nationale ploeg van Kroatië kwamen hier de voorbije zomer ook al op bezoek. Hopelijk volgen de Belgische topclubs snel.”

Naast het Desso-grasveld is The Campus uitgerust met twee grote fitnesszalen, een buiten- en binnenzwembad, een yogastudio en verschillende hypermoderne kleedkamers. Zelfs aan ijsbaden is gedacht. Daarnaast zijn er ook zes tennisvelden, vier padelvelden, golfterreinen en een mountainbikeparcours, zodat ploegen indien nodig ook ontspannende activiteiten kunnen inlassen. “De spelers vinden hier letterlijk alles wat ze nodig hebben, er is ook cryotherapie mogelijk binnen het complex. Daarnaast is ook gezorgd voor een mediacenter en massagezalen. Het gebouw is trouwens zodanig ingedeeld dat twee ploegen hier tegelijk op stage kunnen komen en mekaar nooit tegen het lijf hoeven te lopen. Het is allemaal van absolute topkwaliteit. Een aanrader voor elke topclub.”

Voetbalclubs die op The Campus hun winterstage willen boeken, moeten rekenen op een kostenplaatje van om en bij de 3.000 euro per dag. Niet meteen iets voor uw lokale caféploeg, dus.