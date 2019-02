VIDEO. Kansen op play-off 2 nemen toe: Anderlecht laat in eigen huis punten liggen tegen Zulte Waregem Xander Crokaert & Jan Mosselmans

19u55 22 Anderlecht AND AND 0 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Belgisch Voetbal Play off II wordt stilaan een realiteit voor Anderlecht. Paars-wit kwam niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. De kloof met STVV, vijfde, werd dit weekend uitgediept tot 4 punten. De Brusselaars mogen dan ook Moeskroen bedanken, want de ploeg van coach Storck klopte AA Gent (1-2). Daardoor staat Anderlecht zesde.

Anderhalf jaar geleden, in de zomer van 2017, was Anderlecht-Zulte Waregem nog een wedstrijd om de Supercup tussen de regerende kampioen en de bekerwinnaar. Vanavond was het een troosteloze (POII?)-wedstrijd tussen de nummers 7 en 12 uit de Jupiler Pro League.

Het eerste uur op Standard had bij Anderlecht de hoop op een wederopstanding aangewakkerd, maar dat kleine vlammetje werd tegen Zulte Waregem snel gedoofd. Het balbezit was er - zoals het ganse jaar al bij paars-wit - maar die (steriele) dominantie omzetten in loepzuivere kansen, bleek ook nu weer een levensgroot probleem. Zulj was een pak minder dan op Sclessin en het ritme dat de thuisploeg de wedstrijd oplegde, lag veel te laag. De beleving in de tribunes was navenhand.

Rutten gaf Dimata de voorkeur op Santini, maar wat er met de Belgische belofteninternational momenteel aan de hand is, blijft een raadsel. Verkeerde looplijnen, technische fouten en een goal maken blijkt voor de Anderlecht-spits dezer dagen moeilijker dan het laten ophouden met regenen. Aan het uur vervangen door Santini.

Qua kansen moesten Zulte Waregem zeker niet onderdoen voor Anderlecht. Bongonda was een gesel voor Najar. Didillon hield de winger twee keer van een doelpunt. Voor de rust werd een omhaaldoelpunt van Harbaoui nog afgekeurd wegens buitenspel en zag de ref geen graten in een duwtje van Depauw op Dimata. Het resultaat van dit alles: een grommend Anderlecht-publiek.

In de tweede helft ging het van kwaad naar erger en de nervositeit nam de boverhand bij Anderlecht, zowel op het veld als in de tribunes. De kansen bleven schaars voor paars-wit en Zulte Waregem bleef dreigen op de counter. Op twee minuten voor tijd dan toch één schicht van Zulj. Zijn harde schot van net buiten de zestien streelde de lat.