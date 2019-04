VIDEO. Invaller Perbet schenkt Charleroi eerste zege in play-off 2 na late treffer tegen Eupen AR

21u53 0 KAS Eupen EUP EUP 0 einde 1 CHA CHA Charleroi Belgisch voetbal Charleroi kon voor het eerst sinds lang nog eens de nul houden en Perbet deed wat hij al vaak heeft gedaan: scoren in de slotfase. Met deze geforceerde zege behouden de Carolo’s nog een kans om in deze play-off 2 een rol van betekenis te spelen.

Zin in een rustige voetbalavond? Kies voor de Kehrweg. Geen files, weinig volk, hartelijke ontvangst en een gezapige wedstrijd. Charleroi probeerde het nog eens met drie verdedigers en twee spitsen van dichtbij centraal gesteund door Morioka. Dat leverde veldoverzicht op, maar veel moeite om de Carolo’s op te vangen ondervond de thuisploeg niet. Een betere attitude dan tegen Westerlo volstond. Eén keer kwam Eupen goed weg. Niane draaide zich vrij in de kleine rechthoek, maar werd op het nippertje afgeblokt door Castro Montes. Vlak voor de rust knalde Garcia, die zijn voorlaatste thuiswedstrijd speelde - de aanvoerder neemt afscheid op zaterdag 20/4 tegen STVV -, een vrije trap tegen de onderkant van de paal.

De Panda’s begonnen met de beste bedoelingen aan de tweede helft. Garcia verdeelde het spel oordeelkundig, Toyokawa dreef Penneteau in het nauw, Lazare knalde over, Ocansey ver en Scouterden nipt naast. Al die tijd werd Van Crombrugge nauwelijks bedreigd. Mazzu bracht joker Perbet nog in. Met succes want kort voor het slot scoorde ‘Perbut’.