VIDEO. Hoe zijn de spilfiguren aan elkaar gelinkt?

Hoe zijn de spilfiguren aan elkaar gelinkt?

10 oktober 2018

20u54

Het Belgisch voetbal davert op zijn grondvesten door wat sommige media nu al tot 'Operatie Propere Handen' omgedoopt hebben, een onderzoek van het federaal parket naar dubieuze geldstromen bij transfers en naar matchfixing. Er zijn heel wat topnamen bij het schandaal betrokken, met Mogi Bayat als spilfiguur.

Bayat is hofleverancier van alle topclubs, waaronder RSC Anderlecht. Ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck regelde zowat alle transfers van de club via Bayat. Een andere link tussen de twee is Laurent Denis: advocaat van Bayat en ex-advocaat van Anderlecht. Denis werd al veroordeeld in het voetbalschandaal rond de gokchinees.

Leko

Naast Bayat is er nog een andere makelaar, Dejan Veljkovic. Die is discreter dan Bayat, maar ook een belangrijke leverancier van Anderlecht, Mechelen en Lokeren. Al van bij Lokeren was Veljkovic de makelaar van Ivan Leko, de huidige trainer van Club Brugge.

Scheidsrechters

Het onderzoek tegen die machtige makelaars heeft ook aanwijzingen opgeleverd van matchfixing. In dat onderzoek zijn Bart Vertenten en Sébastien Delferière opgepakt, twee van de beste Belgische scheidsrechters.