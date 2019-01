VIDEO. Hier wordt vanavond de Gouden Schoen uitgereikt Rob Van herck

16 januari 2019

14u02

Bron: VTM NIEUWS 0

Vanavond is het zover, en weten we wie de ‘Gouden Schoen 2019' is. Wie was het afgelopen jaar de beste mannelijke voetballer op onze velden en wie de beste vrouwelijke Belgische voetbalster, ook in het buitenland. VTM NIEUWS-sportanchor Maarten Breckx leidt vanavond samen met Niels Destadsbader en VTM NIEUWS-anchor Birgit Van Mol de show in goede banen. Hij geeft je nu al een unieke inkijk achter de schermen.