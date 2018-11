VIDEO. Het venijn zit’m nog eens in de staart: Canesin bezorgt Verheyen en co eerste zege sinds eind september TTV

02 november 2018

22u21 3 KV Oostende KVO KVO 2 einde 1 CHA CHA Charleroi Belgisch Voetbal Opwindend was het andermaal niet, maar KV Oostende heeft er wel weer een overwinning bij. De kustploeg gaat een zorgeloos seizoen tegemoet, terwijl Charleroi weg van Mambourg niets voorstelt.

‘t Was winnen of bezinnen voor KV Oostende, dat al vijf keer op rij niet kon zegevieren en in zijn laatste drie matchen zelfs niet één keer had gescoord. En ook voor Charleroi was de opener van speeldag 14 een must-win: de Carolo’s wonnen op Mambourg dan wel vier keer op rij, buitenshuis was dat sinds de opener in Eupen niet meer gelukt. Een eerste zes op zes zou Charleroi voor het eerst dit seizoen naar de beoogde top zes brengen.

Beide ploegen hielden elkaar aanvankelijk goed in evenwicht, maar van dreiging was er lange tijd geen sprake. De eerste goeie kans leverde KV Oostende meteen een doelpunt op. Uitgerekend Zivkovic, die dit seizoen nog geen knikker had geraakt, schoof de strakke voorzet van Capon binnen. Een opsteker voor een tot dusver heel wisselvallig Oostende, al was de vreugde bijna van korte duur. Nog voor de rust mikte de doorgebroken Osimhen in het zijnet en knalde Benavente een vrijschop keihard tegen de doelpaal.

Na de rust kroop Oostende helemaal achteruit: geen goed plan bleek al snel. Benavente kreeg de eerste goeie kans, maar knalde hard in het zijnet. De kopbal van Dessoleil ging ook al maar net naast en op de plaatsbal van Ghozalideh kon Ondoa nog net tussenkomen. Reken daar nog de mislukte hakbal van de vrijstaande Osimhen bij en dan mocht KVO voorbij het uur van geluk spreken dat het nog op voorsprong stond. Telkens KVO aan de overkant kwam piepen, was het véél te slordig om de match te beslissen.

Net toen Oostende stilaan zegezeker leek, kreeg Charleroi toch wat het verdiende. De ingevallen Henen leek de Karolo’s met zijn eerste goal in eerste klasse alsnog een punt te bezorgen, maar niets was minder waar. In de 90ste minuut knalde Canesin KVO dan toch naar de zege en de levensbelangrijke driepunter voor Oostende. Charleroi bleef verweesd achter, zeker nadat hun eigen winning goal in minuut 88 werd afgekeurd voor al dan niet duwen van Benavente. Opnieuw kunnen de Karolo’s geen vervolg breien aan een thuiszege, waardoor het andermaal de kans laat liggen om zich in de top zes te nestelen.