VIDEO. Het moet niet altijd zijn blitse bolide zijn: Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht volgt z'n mannen vanuit een golfkarretje MVS

06 januari 2019

19u42

Bron: Eigen berichtgeving 0

Ook Lokeren is gearriveerd in Spanje, waar de degradatiekandidaat zijn winterstage houdt. Trainer Trond Sollied sprak er zijn troepen uitgebreid toe en voorzitter Roger Lambrecht keek -niet vanuit de wagen, maar vanuit een golfkarretje- toe. Of hoe de tradities ook in Spanje in ere worden gehouden bij de Waaslanders