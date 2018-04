VIDEO: Halle-Gooik pakt futsalbeker van België na ware demonstratie tegen Lier EVL/YP

16 april 2018

11u25 2 Belgisch Voetbal De schande van de verloren bekerfinale tegen Hasselt is uitgewist. De spelers van Halle-Gooik hebben een zwak Lier met 5-0-cijfers van de tafel geveegd. De Pallieters kwamen nauwelijks in het stuk voor. Halle-Gooik heeft een eerste trofee op zak en bewees klaar te zijn voor de play-offs.

De voetbalbond heeft veel moeite gedaan om de eigen bekerfinale te boycotten. Diegene die het briljante plan had om de finale op een zondagavond te laten spelen (tegelijk met Anderlecht-Brugge dan nog), mag verbannen worden naar Temptation Island maar dan zonder vrouwen. Lier bracht 104 supporters mee. Bij hertelling kunnen het er 105 geweest zijn. Aan een orkestje inhuren had men bij de bond niet gedacht. Oeps, vorig jaar was men dat ook vergeten.

Gelukkig waren de supporters van Halle-Gooik wel massaal op de afspraak. Zij zagen hun ploeg bij momenten wervelen. Leitao - een van de uitblinkers - mocht al vroeg in de match aan de tweede paal scoren. Lier kon nadien de schade beperken. Mageren hield zijn netten voorbeeldig schoon en voort hoopte de ploeg op die ene counter die er niet kwam. Grello en Leitao troffen de paal, maar kort voor de rust kon Bissoni de Halse voorsprong toch verdubbelen.

Onmiddellijk na de pauze nam Leo op aangeven van Grello de laatste twijfel weg. Bij een 3-0-stand kreeg Lier enkele kansen. Een door Leitao gekeerde bal was de beste. Doelman Xuxa liet het niet aan zijn hart komen. Bissoni tekende voor de 4-0, Leitao voor de 5-0.

Sterker verwacht

Een glunderende Fernando Leitao was na afloop van de gewonnen bekerfinale duidelijk in zijn commentaar. "Ik had Lier sterker verwacht. Onder Bart Schapmans hadden ze ons volgens mij meer weerwerk geboden. We hebben veertig minuten lang gedomineerd. Op geen enkel moment had ik het gevoel dat we in de problemen konden komen. Ik had verwacht dat de tegenstander een derde wereldoorlog zou ontketenen. Het bleef beperkt tot enkele schermutselingen. Op elk moment bleef de tegenstander wel waardig en sportief. Die verdienste komt hen toe. zelf bewezen we in ieder geval dat we klaar zijn om volgende vrijdag aan de play-offs te beginnen. Moeskroen wordt de eerste confrontatie."