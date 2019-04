VIDEO. Genk maakt ook indruk op Sclessin en slaat Standard uit titelrace, druk ligt bij Club Manu Henry

19 april 2019

23u00 42 Standard STA STA 1 einde 3 GNK GNK KRC Genk Belgisch voetbal Meer dan ooit op titelkoers. Een alweer sterk Racing Genk zette vanavond de puntjes op de i tegen Standard en won voor het eerst sinds 2012 op Sclessin: 1-3. Vooral het eerste en derde doelpunt waren van héérlijke makelij. Het verschil met de Rouches bedraagt nu acht punten. Club, dat maandag naar de Bosuil trekt, volgt op zeven tellen.

Een Genks jeugdproduct ontpopte zich tot de beste man op Sclessin. Wát een wedstrijd legde Bryan Heynen op de mat. Volop intercepterend en zuiver in de passing. Kortom: alomtegenwoordig. Uitgerekend de Genk-middenvelder zette op slag van rust de 0-1 op het bord. Na een aanval uit het boekje bracht Trossard laag voor doel, waar Heynen -als een volleerde spits- het leer in de verste hoek deponeerde. Een sfeervol Sclessin zag hoe Standard voordien maar moeizaam aan kansen kwam. Al moest Vukovic wel aan de bak op een vrije trap van Mpoku, een plaatsbal van Carcela en een puntertje van Marin. Genk dreigde vooral in de openingsfase, maar Ito én Samatta faalden in de afwerking. Veel duels, weinig écht uitgespeelde doelkansen.

Genk toonde dat het naast een pak voetballend vermogen ook over maturiteit beschikt. En natuurlijk over een goaltjesdief. Gouden Stier Samatta prikte na rust de 0-2 door de benen van Ochoa binnen. Toch weer de Tanzaniaan. De Rouches van slag, de competitieleider blakend van het vertrouwen - met het derde doelpunt als illustratie. Na een nieuwe aanval uit het boekje haalde Heynen de achterlijn, waarna de matchwinnaar nummer drie voorschotelde aan Trossard. De bezoekende vakken in extase. Standard milderde nog via Marin, maar verder kwam het niet. Genk sluit de heenronde van play-off 1 af met 12 op 15. Standard lijkt de titelambities te mogen opbergen.