VIDEO: Engelse fans verstoren Oost-Vlaams duel in Belgische amateurreeks XC

08u40 8 rv

Eendracht Aalst ging gisteren met 4-0 onderuit op het veld van KSV Oudenaarde (eerste amateurliga). Een pijnlijke nederlaag, maar dat was na afloop niet het enige gespreksonderwerp. Na 20 minuten in de tweede helft - bij een 2-0-stand – bestormden namelijk meerdere wit-zwarte fans het terrein, waaronder verschillende supporters van het Engelse Grimsby. De aanhangers van de club uit de League Two hebben namelijk al jaren een vriendschappelijke band met de Oost-Vlaamse fans. Scheidsrechter Windels besloot de wedstrijd stil te leggen en stuurde vervolgens iedereen naar binnen. Het oponthoud zorgde voor geen ommekeer, want ook nadien kon Eendracht Aalst amper iets klaarspelen. Sterker nog: de bezoekers slikten nog eens twee tegentreffers. Ex-Gent-spits Elimane Coulibaly was de uitblinker met twee goals.

Grimsby and Aalst fans got the game postponed today 🙈 pic.twitter.com/i70FyuhqNG Simon Stephenson(@ SimarinerGY) link

Een beladen wedstrijd waarin de bezoekers vooral opvielen door hun supporters, eindigt op een 4-0 overwinning voor Geelzwart. #oudaal KSV Oudenaarde(@ KsvOudenaarde) link