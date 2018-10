VIDEO. Duizendtal KV Mechelen-fans wandelen in stoet naar stadion TIM VAN DER ZEYPEN & MARC AERTS

21 oktober 2018

17u04 0 Belgisch Voetbal Alsof ze net kampioen gespeeld waren, trokken deze namiddag een duizendtal supporters van KV Mechelen naar het stadion. Niet om te vieren, maar om hun club een hart onder de riem te stelen in hun eerste wedstrijd nadat het opdook in een gerechtelijke dossier ‘Operatie Propere Handen’.

De voetbalploeg ligt al enkele weken onder vuur nadat enkele bestuursleden genoemd werden in het grote voetbalschandaal rond spelersmakelaar Mogi Bayat en twee omgekochte voetbalwedstrijden vorig seizoen. Voor het eerst sindsdien, speelt de club opnieuw een wedstrijd. Uitgerekend een kraker tegen provinciegenoot Beerschot-Wilrijk.

De wedstrijd gaat door in een uitverkocht stadion, maar om hun club een extra hart onder de riem te steken, lanceerde Sfeergroep Vijfentwintig Zeven eerder deze week op hun Facebookpagina een omroep om af te spreken op de Grote Markt en nadien in stoet te vertrekken naar het stadion. Heel wat KV-fans gingen daarop in. De stoet ging gepaard met luide gezangen, Bengaals vuur en veel sfeer. Alles verliep rustig. De politie hield een oogje in het zeil.