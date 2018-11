VIDEO. Deschacht scoort tegen ‘zijn’ Anderlecht en excuseert zich meteen tegenover de paars-witte achterban TLB

01 november 2018

23u00 0

Olivier Deschacht eiste vanmiddag de hoofdrol op in het Constant Vanden Stockstadion. De 37-jarige verdediger werd voor de aftrap in de bloemetjes gezet, in minuut 3 gingen alle handen op elkaar in het stadion en in minuut 53 kopte Deschacht raak. Alsof het zo moést zijn. Voor Deschacht was het zijn eerste goal sinds mei 2015. Het Anderlecht-icoon kreeg na zijn goal zelfs een open doekje van de Anderlecht-fans, maar de verdediger wilde zich toch vooral excuseren.

“Ik denk dat het de eerste keer is in de geschiedenis van Anderlecht dat er zoveel applaus was voor de doelpuntenmaker van de tegenploeg”, reageerde Deschacht achteraf bij Sporza. “Dat moment was ongelooflijk. Ik scoor al zo weinig en ik weet nooit wat ik moet doen na een doelpunt. Nu heb ik waarschijnlijk belachelijke dingen gedaan bij het vieren van mijn goal, want dat deed ik ook bij mijn vorige doelpunten.”