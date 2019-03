VIDEO. Degryse en Mulder streng voor uitgesloten Odjidja: “Te gemotiveerd? Zwaar amateuristisch, ja"

MH

31 maart 2019

21u17

Bron: Play Sports 0 Belgisch voetbal Een kantelpunt? Na de rode kaart van Vadis Odjidja voetbalde AA Gent alleszins niéts meer bij mekaar op Jan Breydel. “Hij hield zich bezig met de foute dingen”, aldus Marc Degryse in de studio van Telenet Play Sports.

Een fluitconcert weerklonk telkenmale Vadis Odjidja de bal toucheerde. Lang duurde dat niet. Minuut 25 brak aan toen de ex-club-speler zich liet betrappen op een smerige, domme overtreding. Studs vol op het bovenbeen van Wesley - en of de Braziliaan het gevoeld had. Ref Lambrechts kon, na tussenkomst van de VAR, niet anders dan een rood karton trekken. Maar wat bezielde Vadis? “Hij werd uitgefloten, waardoor hij mogelijk té gemotiveerd was”, aldus Degryse. “Te gemotiveerd? Dat is misschien iets te zwak uitgedrukt. Dit is toch zwaar amateuristisch je team benadelen”, wond Jan Mulder er geen doekjes om.

Hoe dan ook liet de middenvelder zijn team in de steek. Niet alleen vandaag, mogelijk ook de komende speeldag(en). Een schorsing hangt hem boven het hoofd. “Dit is gewoon bewust naar de tegenstander trappen”, vertelt Degryse nog. “Zo iets zou bestraft moeten worden met drie speeldagen. Dat zou echt wel een probleem zijn voor AA Gent - Vadis is in principe hun beste speler. De derde plaats wordt sowieso al moeilijk, zeker zonder hem.”

Ook Gent-coach Jess Thorup kon niet lachen met de onbesuisde actie. “Dit kunnen we uiteraard niet accepteren. Het heeft niet alleen invloed op de match van vandaag, maar ook op de wedstrijden die volgen. We begonnen ook gewoon niet goed aan de match. Zowel individueel als collectief haalden we niet ons niveau. De tweede bal was nooit voor ons. Dan kom je in Brugge onder druk te staan. Dat wisten we.”