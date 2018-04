VIDEO: Club kan ondanks resem kansen knullige owngoal tegen zwart beest niet uitwissen Redactie

08 april 2018

23u00 0

De opwinding is terug, met dank aan AA Gent. In de eigen haven grepen de Buffalo's leider Club Brugge meteen bij de keel: met een owngoal van Mechele in minuut twee zorgde die dadendrang onmiddellijk voor resultaat. Blauw-zwart knutselde nadien voldoende kansen bij elkaar om minstens een punt uit de brand te slepen, maar het vizier van vooral Diaby stond niet scherp. De titelstrijd ligt weer (een beetje) open, voor Club was het de vierde nederlaag op rij in de Ghelamco Arena.