VIDEO. Club Brugge traint voor tweede dag op rij zonder Ivan Leko, spelers geven geen commentaar MGA

11 oktober 2018

10u20

Club Brugge is om 10.30 uur begonnen aan een open training. Het doet dat voor de tweede dag op rij zonder trainer Ivan Leko - nog steeds in de cel, wachtend op verhoor. Assistent-coach Rudi Cossey neemt voorlopig zijn taken over. De spelers werden om 8u55 ten laatste op de club verwacht voor een gezamenlijk ontbijt. Daarbij wilde niemand commentaar geven, ook Mats Rits niet - zelf een van de spelers in de portefeuille bij de geplaagde makelaar Dejan Veljkovic. Ook Vincent Mannaert zakte vanmorgen trouwens al af naar het Jan Breydelstadion. (lees hieronder verder)

Een twintigtal trouwe supporters van Club Brugge tekent vanmorgen present op Jan Breydel. Ze wonen er de training bij die geleid wordt door T2 Rudi Cossey. "Maar voor ons is Leko onschuldig", zegt Frederik Van Eenoo, verantwoordelijke van supportersclub The Locals. "We hebben geen reden om te twijfelen aan Club Brugge of onze trainer. Zij zijn voor ons onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt. Ook wij als supporters blijven onze coach gewoon steunen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een onschuldige opgepakt wordt. Club Brugge zal hier zeker en vast imagoschade aan overhouden, dat is nu al duidelijk. Heel jammer vinden wij dat."

Ook op het nieuws dat een play-off 1-match van vorig seizoen onderzocht wordt, reageren de fans lauw. “We zijn vorig jaar kampioen geworden, maar het onderzoek zal volgens ons uitwijzen dat dat allemaal op een eerlijke en correcte manier gebeurd is", aldus Van Eenoo. "Ja, er was die handsbal van Vormer in de titelmatch, maar we gaan er van uit dat de scheidsrechter daar ter goeder trouw geoordeel heeft."