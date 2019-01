VIDEO. Beerschot-Wilrijk en negenkoppig KV Mechelen komen niet tot scoren in 1B-topper Kristof De Cnodder

26 januari 2019

22u26 0 Belgisch Voetbal De 1B-topper tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen heeft geen winnaar opgeleverd. Vooral de bezoekers waren daar blij mee, want zij moesten het in de slotfase met twee man minder doen. Met nog vijf speeldagen te gaan, blijven beide clubs samen aan de leiding in de tweede periodestand.

Toen ondergetekende zestien was - ‘t is ondertussen een eeuwigheid geleden - keek hij wekenlang uit naar de plaatselijke chirofuif. Dat moest en zou hét feestje van het jaar worden. De realiteit draaide echter anders uit: de muziek was slecht, de drank lauw en het mooiste meisje van het dorp bleek niet aanwezig. Een zelfde gevoel hadden we ook na de eerste helft van Beerschot-KV Mechelen. De zo fel opgeklopte topper tussen de twee co-leiders in de tweede periode van 1B bracht aanvankelijk niet wat er van werd verwacht/gehoopt.

Na 45 minuten voetbal hadden we geen enkel ‘wauw-moment’ genoteerd. Het openingskwartier speelde zich grotendeels af op de helft van Beerschot-Wilrijk, maar KV Mechelen kon dat veldoverwicht niet omzetten in reëel doelgevaar. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam Beerschot wat beter in de wedstrijd. Marius Noubissi mocht voor de pauze drie keer aanleggen, maar telkens liep er iets verkeerd. Ofwel was de hoek te schuin, ofwel het schot te zwak, ofwel allebei. Een mistrap van Mechels doelman Verrips zorgde op slag van rust nog voor enige opwinding, maar Arjan Swinkels kon de bal ontzetten vooraleer het echt gevaarlijk werd.

In het begin van de tweede helft werd de lijn van de eerste verder gezet: veel gebikkel op een hobbelig veld en twee teams die vooral speculeerden op een fout van de tegenstander. Spannend was het zeker, hoogstaand is dan weer iets anders. Bij de thuisploeg kneep men iets voor het uur de billen stevig dicht, toen De Jonghe een strakke voorzet van Schoofs ei zo na in eigen doel verwerkte. Het antwoord van Beerschot was een mooi uitgespeelde aanval via Vanzeir en Noubissi, maar Tissoudali vergat het af te maken.

Net op een moment dat iedereen vrede begon te nemen met een gelijkspel, gebeurde er dan toch iets dat het Kiel in vuur en vlam zette. Een kwartier voor tijd liep bezoeker Rob Schoofs tegen zijn tweede gele kaart aan en in het daaropvolgende tumult werd ook German Mera uitgesloten. Beerschot probeerde logischerwijze door te duwen, terwijl Malinwa enkel aan overleven dacht. KV slaagde ook in dat opzet. Buiten wat schoten uit de tweede lijn kreeg Beerschot niet veel meer voor mekaar. In Mechelen zal men dit gelijkspel koesteren, bij Beerschot overheerste achteraf ontgoocheling.