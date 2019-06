VIDEO. Advocaat van Steemans kondigt beroep aan: "Ik wil gans het dossier zien!" Redactie

01 juni 2019

22u42

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal Advocaat Joris Van Cauter staat Thierry Steemans van KV Mechelen bij. Hij begrijpt de beslissing en veroordeling niet omdat ze volgens hem een aantal fundamentele argumenten ten onrechte naast zich neer hebben gelegd. "We hebben 36 bladzijden van het 50.000 bladzijden tellende strafdossier mogen zien. En op basis daarvan velt men een oordeel? Ik wil gans het dossier zien", klinkt het.

Het vonnis komt ook bij advocaat Joris Van Cauter hard aan, die er meteen in een adem aan toevoegt dat hij in beroep gaat. "We hebben een aantal fundamentele argumenten aangehaald, maar die negeert men gewoon. We hebben bijvoorbeeld slechts een samenvatting van de afluistergesprekken gekregen, op papier. We hebben niet eens de volledige gesprekken op papier gekregen, laat staan de volledige gesprekken mogen beluisteren. Dat is alsof je een boek beoordeelt op een samenvatting van een paar bladzijden."

Van Cauter stelt het met een boutade. "We hebben 36 bladzijden van het 50.000 tellende strafdossier mogen zien. En op basis daarvan velt men een oordeel? Ik wil ook die 49.964 andere bladzijden lezen. Ik wil gans het dossier zien. Ik wil alles kunnen controleren op hun juistheid."

Daarnaast stelt de advocaat zich ook vragen bij het verloop van de procedure. "Ik heb in mijn carrière als advocaat bijvoorbeeld al veel ambtenaren bijgestaan. Maar daar werd telkens de uitslag van de strafprocedure afgewacht om dan een tucht uit te spreken. Dat is in feite de regel. Eerst oordeelt of men strafrechterlijk schuldig is en dan wordt men door de werkgever al dan niet gestraft. Maar ja, blijkbaar is het voetbal 'royaler' en geldt dit hier niet", besluit hij.