VIDEO. AA Gent troeft Anderlecht af, voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal voor paars-wit

AA Gent troeft Anderlecht af, voor het eerst in 56 jaar geen Europees voetbal voor paars-wit

19 mei 2019

23u00 0 Belgisch voetbal AA Gent heeft zich verzekerd van de vijfde plaats in play-off 1, de plek die bij een veroordeling van KV Mechelen in Operatie Propere Handen mogelijk nog een Europees ticket oplevert. De Buffalo’s wonnen in de eigen Ghelamco Arena met 2-1 van Anderlecht. Anderlecht speelt zo met zekerheid volgend seizoen voor het eerst in 56 seizoenen geen Europees voetbal.

Gent begon verschroeiend aan de partij en Kvilitaia zette de Buffalo’s na nauwelijks twee minuten al op rozen. Anderlecht liep te knoeien en kon nauwelijks een aanval de naam waardig in elkaar knutselen. Gent leek niet meer in de problemen te komen, maar een kwartier voor tijd kwam paars-wit toch plots langszij. Bolasie rondde een actie van Saelemaekers koelbloedig af. Gent schrok wakker en David stelde twee minuten later al orde op zaken met een fraaie krul.

Het bleef bij 2-1. De erg verrassende aanstelling van Vincent Kompany als speler-trainer voor volgend seizoen bij paars-wit kon de Brusselaars niet naar de overwinning stuwen. Gent eindigt het seizoen als vijfde. Anderlecht is zesde, het slechtste naoorlogse resultaat.