Verzet van KBVB en Pro League tegen eenzijdig verzoekschrift van Beerschot wordt donderdag ingeleid

16 juli 2019

18u21

Bron: Belga 2 Belgisch voetbal Het derdenverzet dat de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben ingesteld tegen de beschikking van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel na eenzijdig verzoekschrift van Beerschot, wordt donderdag behandeld in kort geding.

De KBVB en de Pro League tekenden maandag via dagvaarding officieel verzet aan bij de Brusselse rechter. Beide voetbalinstanties verzetten zich tegen de beschikking die de samenstelling van de reeksen 1A en 1B verbiedt, zolang er geen finale uitspraak is van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in het matchfixingdossier.

Donderdag wordt de zaak in kort geding ingeleid. Het gaat om een tegensprekelijke procedure en dus krijgen behalve de advocaten van de Pro League en de KBVB, ook die van Beerschot tijd om te pleiten. Het is niet duidelijk of er nog een tweede zittingsdag moet worden vastgelegd. Aangezien het om een procedure in kort geding gaat, mag er vrij snel na de pleidooien een uitspraak verwacht worden. Dat is ook de bedoeling van de Pro League en de KBVB, want de Jupiler Pro League zou op 26 juli van start moeten gaan met KRC Genk-KV Kortrijk.

Het BAS besliste vorige week dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet kunnen degraderen, omdat de bondsactie in het kader van mogelijke matchfixing op het einde van seizoen 2017-2018 te laat is ingesteld. Het arbitragecollege sprak zich nog niet uit over de grond van de zaak, maar liet in een gedeeltelijk vonnis al wel weten dat de degradatie onmogelijk opgelegd kan worden. Andere straffen zijn wel nog mogelijk.

Maar Beerschot diende donderdag bij hoogdringendheid een eenzijdig verzoekschrift in tegen die tussentijdse beslissing van het BAS. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg gaf de Ratten ook gelijk. De voetbalbond en Pro League moeten wachten tot het BAS zijn finale oordeel heeft geveld. Pas na die einduitspraak kan bepaald worden of Beerschot in 1A of 1B moet uitkomen en hoe de reeksen er zullen uitzien.