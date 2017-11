Verschueren haalde Weber naar Anderlecht: "Goals maken was zijn leven" Glenn Van Snick

Bron: Eigen berichtgeving 7 photo_news Belgisch Voetbal Michel Verschueren – toenmalig manager van Anderlecht - was de man die Weber in 1994 wegplukte bij Cercle Brugge. Onder de hoede van Johan Boskamp vond de goalgetter ook in het Astridpark de weg naar doel uiterst vlotjes. Een knieblessure gooide echter roet in het eten waardoor Weber zijn niveau van weleer nooit meer zou halen. Verschueren blikt met veel respect terug op zijn relatie met Josip.

"Zijn overlijden komt hard aan. Tot twee jaar geleden – toen hij aankondigde dat het einde voor hem naderde en hij daardoor Kroatië niet meer verliet – had ik een zeer goed contact met de man. Elke keer hij naar België reisde, kwam hij een kijkje nemen op Anderlecht. Dat toont aan wat voor een type persoon hij was. Zeer gezellig, zeer aangenaam, telkens met het volle respect. Kortom, een gentleman."

Maar ook zijn prestaties op het terrein staan in het geheugen van Verschueren gegrift. "Ik herinner me Josip vooral om zijn optredens op het veld. Zo zal ik zijn geweldige wedstrijd tegen Lierse in zijn eerste jaar bij paars-wit nooit vergeten. Ik moest die dag net een nieuwe sponsor inhuldigen. Maken we daar toch wel geen zeven goals zeker, nota bene met vier of vijf treffers van Weber (Verschueren doelt op de wedstrijd van 3 februari 1995 waar Anderlecht op het Lisp met 1-8-cijfers won dankzij onder meer drie goals van Weber, red). Hij was een moderne doelpuntenmaker, een echte diepe spits. Goals maken was zijn leven. We zullen Weber bij de eerstvolgende thuismatch van Anderlecht dan ook op een gepaste wijze eren”, verzekert Verschueren.

