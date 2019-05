Verschaeren kan pas op 7 juni aansluiten bij beloften: eerst blokken, dan sjotten PJC

07 mei 2019

06u01 0 Belgisch voetbal Eerst examens, dan pas eventueel het EK voor ­beloften. Als Yari Verschaeren (17) mee mag naar Italië, zal dat met een beperkte voorbereiding zijn.

“Zijn eerste baltoets is fenomenaal – het ziet er zo makkelijk uit. Hij is een ‘zot’ talent. Als Yari zo doorgaat, kunnen we hem niet negeren.” In maart al ­uitte Johan Walem, bondscoach van de nationale beloften, zijn liefde voor Anderlecht-youngster Yari Verschaeren. Niemand die er toen aan twijfelde dat hij mee zou mogen naar het EK in Italië. Alleen is er nu een een grote ‘maar’: tot en met 6 juni is Verschaeren niet beschikbaar.

Niet dat Verschaeren geen geldige reden heeft om dan even het voetbal naar het achterplan te zetten: hij staat voor zijn eind­examens. De nummer tien, die afgelopen weekend na zijn doelpunt tegen ­Standard een hartje vormde voor zijn familie, volgt ­Economie-Wiskunde aan het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht. Die school heeft Verschaerens examens gespreid en vervroegd, in principe op 6 juni legt hij zijn laatste af. Tot dan moet hij... studeren.

Nog nooit opgeroepen

Met het oog op de voorbereiding richting eventueel EK voor beloften is dat op zijn zachtst gezegd ‘ambetant’. Op vrijdag 31 mei verzamelt Walem met zijn voorselectie voor een stage in ­Tubeke. Op maandag 3 juni staat de enige oefenpartij gepland – in Le Mans tegen Frankrijk. Dat moet dus allemaal zónder Verschaeren, die op de koop toe nog nooit bij de ­beloften opgeroepen werd – het maakt het allemaal nog complexer.

Walem toont zich evenwel begripvol: “Ik juich net toe dat die jongen zijn studies afwerkt. Een diploma is ­belangrijk. (fijntjes) Trouwens, er zijn afspraken gemaakt met alle partijen.” Welke dat zijn, wil Walem niet kwijt, maar navraag leert ons dat de ­huidige situatie voor de bond géén reden is om Verschaeren sowieso niet te selecteren. Walem houdt de boot af: “Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen. Er kan nog veel gebeuren.”

Anderlecht hoopt alvast dat Verschaeren op 7 juni op het vliegtuig naar Catania stapt, voor de laatste stage met de U21. “Want hij kan zich op het EK extra ontwikkelen”, aldus hoofd opleiding Jean Kindermans. Maar eerst: blokken.