Verrips ontbreekt op training Malinwa: nadert transfer? PJC/ABD

23 juli 2019

11u23

Bron: Eigen berichtgeving

KV Mechelen dreigt een bekerheld kwijt te spelen. Doelman Michael Verrips (22) heeft zijn kastje al leeggemaakt en ontbrak op training. Het is onduidelijk of er al een deal is met een geïnteresseerde club of Verrips gewoon druk wil zetten. De Nederlander heeft zijn ambitie om een stap hogerop te zetten nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij was een sleutelpion in het team dat promotie afdwong. Bij KV Mechelen waren ze deze ochtend verrast dat hij niet kwam opdagen.

Het initiële plan van Verrips was om met Malinwa in 1A te spelen. “Maar als er een opportuniteit komt waar zowel ik als de club beter van worden, dan gaan we dat zeker bekijken. Ik kan gewoon niet met zekerheid zeggen dat ik komend seizoen nog voor KVM speel”, vertelde hij deze maand nog op stage.