Verrips ontbreekt op training Malinwa: nadert transfer? PJC

23 juli 2019

11u23

Bron: Eigen berichtgeving 0

KV Mechelen dreigt een bekerheld kwijt te spelen. Doelman Michael Verrips (22) heeft zijn kastje al leeggemaakt en ontbrak op training. Het is onduidelijk of er al een deal is met een geïnteresseerde club of Verrips gewoon druk wil zetten. De Nederlander heeft zijn ambitie om een stap hogerop te zetten nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij was een sleutelpion in het team dat promotie afdwong.