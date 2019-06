Verrassing: Gert Verheyen laat Club Brugge links liggen en gaat terug aan de slag als tv-analist YP

04 juni 2019

21u34

Bron: Sporza 8 Belgisch voetbal Van een verrassing gesproken. Terwijl er momenteel een aanbod op tafel lag om de assistent van Philippe Clement te worden bij Club Brugge, keert Gert Verheyen terug naar het tv-scherm. Hij wordt volgend seizoen opnieuw cocommentator bij Proximus Sports en analist bij Sporza.

“Ook voor mezelf is het een verrassende keuze om opnieuw tv-analist te worden”, aldus Verheyen. “Oorspronkelijk was dat niet mijn bedoeling. Als ex-speler van Club Brugge was ook het aanbod van Club erg aanlokkelijk, maar na grondige overwegingen ben ik erg blij om de knoop finaal door te kunnen hakken: terug naar Club Brugge gaan zou misschien gevoeld hebben als thuis komen. Maar naar Woestijnvis, Sporza en Proximus terug kunnen keren, is voor mij ook helemaal thuis komen.”

