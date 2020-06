Verrassing aan Den Dreef: Euvrard niet langer trainer van OH Leuven, assistenten nemen voorlopig over Redactie

09 juni 2020

12u57 0 Belgisch voetbal Vincent Euvrard is niet langer de trainer van OH Leuven. Dat maakt de 1B-club bekend op haar website. Assistenten Mununga, Visser en Jeunechamps nemen voorlopig over terwijl de club op zoek gaat naar een opvolger. Op 2 augustus ontvangt OH Leuven Beerschot voor de return van de 1B-finale. De heenmatch eindigde op 1-0 in het voordeel van Beerschot.



Euvrard stond zestien maanden lang aan het hoofd van het eerste elftal bij OHL. In die periode behoedde hij de club voor degradatie uit 1B en legde hij mee de fundering voor de strijd om promotie naar 1A. “Hij nam over in een moeilijke periode en toonde zijn kwaliteiten als coach”, zegt OH Leuven-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha op de clubwebsite. “Hij leidde het team naar de koppositie, halfweg het seizoen. Dat goeie werk resulteerde in een plaats in de finale en een kans op promotie. Daarvoor verdienen Euvrard en zijn team alle lof.”

Maar het momentum is verloren gegaan tijdens de tweede periode en het bestuur besloot om nu in te grijpen, zo verklaart OHL het ontslag van Euvrard. “Dit om onze doelen dit seizoen nog waar te maken en ook volgend seizoen ons volledig potentieel te benutten. We danken Euvrard voor zijn harde werk en we wensen hem het allerbeste in zijn verdere carrière.”

Euvrard nam in februari 2019 over aan Den Dreef van Frank Vercauteren toen OHL vocht tegen de degradatie uit 1B. Hij reanimeerde de ploeg en ook dit seizoen liep het aanvankelijk uitstekend. Euvrard leidde de club naar de eerste periodetitel, maar nadien vielen de resultaten tegen. In de laatste drie competitiewedstrijden werd er verloren en ook de heenmatch in de promotiefinale tegen Beerschot (1-0) kon OHL niet winnen. Resultaten die Euvrard nu zijn job kosten.

