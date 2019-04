Verrassend: elke club krijgt licentie, ook Moeskroen NVK

10 april 2019

15u52 8 Belgisch voetbal De licentiecommissie deelde vandaag de licenties uit. Het was vooral uitkijken hoe het afloopt met de tien clubs die zich vorige week nog moesten verantwoorden op de bond. Grote verrassing: elke club krijgt groen licht. Ook Moeskroen en Tubize.

14 clubs waren al zeker

De tien clubs die vorige week zich moesten verantwoorden voor de licentiecommissie, waren: Anderlecht, Standard, Club Brugge, KV Oostende, Moeskroen, OHL, Union, Roeselare, Tubeke en KV Mechelen. De overige 14 profclubs waren al zeker van hun licenties.

Ook Tubize blijft profclub

Er waren heel wat vraagtekens over de toekomst van Tubize. Hun Zuid-Koreaanse eigenaars zouden de interesse in de club verloren zijn. Maar de licentiecommissie had goed nieuws: Tubize krijgt z’n licentie. Concurrenten OHL en Roeselare haalden ook die van hen binnen.

Tubize obtient sa licence pour la saison prochaine https://t.co/wfahF9ccDH LaCapitale.be(@ LaCapitale_be) link

Lierse Kempenzonen en Deinze: licentie 1B

Ook uit de amateurklassen komt er nieuws. Zo heeft Lierse Kempenzonen de bevestiging gekregen dat het een licentie zal krijgen voor 1B. De club is wel nog niet zeker van promotie. Leider Deinze kreeg ook een licentie voor het profvoetbal. Deinze staat momenteel negen punten voor op Lierse Kempenzonen. In de eindronde worden de punten nog gehalveerd. Concurrent Virton krijgt enkel een amateurlicentie.

We hebben onze licentie beet!



Meer info ⬇️https://t.co/ENAEz5KiWi#RAFC #TrotsopAntwerp #Antwerpkomteraan pic.twitter.com/7bHNkhKSuA Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

KV Mechelen mag Europa in

De volgende in de rij is KV Mechelen. Ook de kampioen van 1B heeft zijn proflicentie beet. Meer nog: KVM kreeg ook zijn Europese licentie. Dat wil zeggen dat Malinwa volgend jaar in de Europa League kan aantreden, als het ook de bekerfinale wint. Logische kanttekening: op voorwaarde dat er geen straffen zullen volgen met betrekking tot het onderzoek naar vermeende matchfixing.

Moeskroen haalt ook z'n licentie

Anderlecht, Club Brugge, Standard en STVV hadden hun licentie al binnen. Ook Moeskroen mag opgelucht ademhalen. De Henegouwers blijven dus ook volgend jaar deel uitmaken van de profploegen in België. Een enigszins verrassende uitspraak. Het parket heeft voorlopige bewindvoerders aangesteld bij de club uit Henegouwen. Het onderzoekt of Moeskroen gefinancierd wordt door illegale geldconstructies uit belastingsparadijzen. Maar dat op zich volstaat niet voor de licentiecommissie om de licentie in te trekken.

BONNE NOUVELLE ! 👍🏼



L'Excel obtient sa licence pour la saison 2019-2020 !



Plus d'info ➡️ https://t.co/YB0AvMbYYP#RoyalExcelMouscron Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Anderlecht heeft licentie

Ook Anderlecht heeft zijn licentie beet. De commissie had vragen bij de kapitaalsinjectie van 35 miljoen euro, maar ook bij de slagkracht van paars-wit als het Europees voetbal zou mislopen. Die vragen zijn blijkbaar weggezet.

Club Brugge is geslaagd

Eén document. Daarover ging het afgelopen week bij de passage van Club Brugge bij de licentiecommissie. De uitleg van Hannes D’Hoop - legal officer bij blauw-zwart - volstond blijkbaar. Club krijgt zijn licentie.

Ook witte rook bij Standard

Veel uitleg wilde Standard vorige week niet geven bij de licentiecommissie. “Vriendelijk, maar neen bedankt", zei directeur Alexandre Grosjean toen. Maar de Rouches maakten zich nooit zorgen om de zegen van de licentiecommissie. Vanmiddag kregen ze het bericht dat de licentie voor volgend jaar binnen is.

Pro League reageert positief

“Dit is positief”, reageerde CEO Pierre François in een persbericht. “De essentie van de beslissing is dat volgens de analyse van de Licentiecommissie de 24 profclubs schuldenvrij zijn, volgens de bepalingen van het bondsreglement. Er is zowel aan alle fiscale en sociale verplichtingen als aan die ten opzichte van werknemers voldaan. Alle clubs hebben ook hun continuïteit kunnen aantonen tot het einde van het seizoen 2019-2020. Deze tweeledige vaststelling is positief. Het is belangrijk in herinnering te brengen dat de Licentiecommissie onafhankelijk is van de Pro League. Het is een orgaan van de KBVB, bestaande uit onafhankelijke leden.”