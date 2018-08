Vernieuwd stadion Union nu al klaar voor eerste klasse: "De ziel van de club ligt hier" Mathieu Goedefroy

03 augustus 2018

11u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Van vijfduizend naar achtduizend plaatsen, maar belangrijker nog dan de capaciteitsverhoging zijn de renovatiewerken die het voorbije anderhalf jaar plaatsvonden in het Joseph Mariënstadion. De thuishaven van Union - bouwjaar 1905 - beantwoordt nu helemaal aan de vereisten voor eersteklassevoetbal.

Zo zien de Brusselaars hun tijdelijke verhuis naar het veel te grote Koning Boudewijnstadion eindelijk beloond. De tribunes achter doel bleken de voorbije decennia overwoekerd door onkruid en zelfs bomen, maar zijn nu in ere hersteld. Kersvers eigenaar Tony Bloom verlengde dan ook de huurovereenkomst voor het stadion - eigendom van de gemeente - met tien jaar.

"Want ik weet hoe belangrijk het is voor de club om hier te blijven spelen. Minstens tot 2028 gaan we zeker nergens naartoe", aldus de Brit. "Wat er nadien zal gebeuren weet ik niet. Het stadion blijft eigendom van de gemeente en dus kan ik niet zomaar ingrijpen. Ik zal trouwens altijd rekening houden met de ziel van deze club, en die ligt nu eenmaal hier. Het is goed dat we eventueel met dit stadion naar eerste klasse kunnen."