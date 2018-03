Vermeer openhartig in aanloop naar PO1: "Al op mijn eerste dag in Brugge vroeg ik hoe het zit met die play-offs" Manu Henry

Belgisch Voetbal Dat ie over talent beschikt, wisten we al bij zijn komst naar de Jupiler Pro League. Intussen is Kenneth Vermeer in Brugge uitgegroeid tot vaste nummer één tussen de palen. In een interview aan het Nederlandse Voetbal Inside praat de geboren Amsterdammer openhartig: "Ik heb het naar mijn zin in Brugge."

“Ik voel me goed", steekt de 32-jarige doelman van wal. "We spelen met een ander systeem dan ik in Nederland gewend was. Lekker aanvallen, dat bevalt me wel. De fanatieke aanhang van blauw-zwart wordt wel eens vergeleken met die van Feyenoord. Iets wat Vermeer beaamt. "Ik heb intussen toch al wat thuis- en uitwedstrijden mogen beleven en ze vallen inderdaad best te vergelijken."

Voor de laatste match van de reguliere competitie trekken de Bruggelingen zondagmiddag naar Stayen, waar STVV wacht. Nooit een makkelijke opdracht. Eerder dit seizoen gingen AA Gent, Standard, Genk én Anderlecht voor de bijl in Haspengouw. Laat die clubs nu net allemaal in de top zes staan. Hoe dan ook gaat Club met een stevige bonus play-off 1 tegemoet. Zijn ambities steekt Vermeer dan ook niet onder stoelen of banken. “Het is zaak dat wij volledig voor die titel gaan. Niks meer en niks minder." (lees verder onder de foto)

Rotterdamse teleurstelling

Het systeem rond play-offs en halvering van de punten heeft de goedlachse Nederlander inmiddels onder de knie. Al had ie daarbij wel de nodige hulp van zijn ploegmaats nodig. “Al op dag één vroeg ik aan de jongens hoe het nu juist zit met die play-offs. Ze vertelden me toen dat de punten op het einde gehalveerd worden. Dan gaat het pas echt beginnen. Maar ik zit goed in mijn vel. Ik heb het hier naar mijn zin."

Ook over zijn seizoensbegin bij Feyenoord, waar Vermeer mede door blessurelast niet meer aan de bak kwam, blikt de 5-voudig international van Oranje terug. “Ik zat nochtans lekker in mijn vel. Ik trainde goed en de wedstrijden verliepen ook goed. Je bent klaar om te spelen, maar dan volgt die blessure. Dat is natuurlijk een teleurstelling omdat dat het jaar ervoor ook al gebeurde. Maar de wereld vergaat niet, hé. Je moet verder. Voor mij was het vervolgens een tiental weken bikkelen." Dat bikkelen vertaalde zich niet in wedstrijden. Vermeer raakte vastgekluisterd aan de bank in De Kuip. Na een gesprek met coach Van Bronckhorst werd het duidelijk dat hij dit seizoen niet meer aan speelkansen zou toekomen. “Natuurlijk hoopte ik nog op een kans. Als je die dan niet krijgt, ben je erg teleurgesteld. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik geen serieuze kans meer heb gekregen." Club huurt Vermeer tot het einde van dit seizoen en bedong een aankoopoptie.