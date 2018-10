Verloofde van ref Vertenten: "Hij wordt beschuldigd van iets waar hij niets mee te maken heeft" Redactie

Bron: VTM 8 Belgisch Voetbal Hetty Boons, de vriendin van ref Bart Vertenten, is er rotsvast van overtuigd dat haar verloofde onschuldig is. In een interview met VTM reageerde ze dan ook bijzonder geëmotioneerd. "Ik viel bijna van mijn stoel."

Het nieuws rond fiscale fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal sloeg ook bij Hetty Boons in als een bom. De verloofde van Bart Vertenten, in januari gaan ze trouwen, reageerde dan ook bijzonder geëmotioneerd bij VTM. "Hij wordt beschuldigd van iets waar hij niets mee te maken heeft. Heel zijn levenswerk en carrière kapot. Het was supererg, want hij wordt aan de schandpaal genageld", zegt Hetty Boons. Vandaag mag ze Vertenten bezoeken in de gevangenis en gisteren kon ze hem al bellen. "Ik dacht die heeft daar niets mee te maken. Het eerste moment, toen ik wist waarom ze hem hadden meegenomen, was ik er zo gerust in. Ik dacht: hij heeft er niets mee te maken. Die komt elk moment weer thuis. Ik zat er niet mee in. Gisteren zag ik de pers en het escaleerde. De beschuldigingen werden zwaarder en zwaarder, ik viel bijna van mijn stoel."

Boons ontkent niet dat Vertenten Dejan Veljkovic kende. De scheidsrechter zou samen met de makelaar wedstrijden hebben gemanipuleerd. "Hij kende die persoon ja. Ze babbelden als voetbalkenners onder elkaar. Maar daarom manipuleerde hij geen wedstrijden. Mijn vader is bijvoorbeeld Club-supporter en hij praatte ook met mijn papa. Daarom gaat hij nog niet voor Club fluiten. Wat is dat voor zever? Bart is een professional. Hij leefde voor zijn sport, zijn sport was alles." Hetty Boons benadrukt dat Vertenten volledig recht in zijn schoenen staat. "Dat is ook zo, dat is ook zo. Al die beschuldigingen slaan op niets."