Vergroot Saoedische prins binnenkort zijn aandeel in Beerschot?



KDC

09 augustus 2020

11u21 0 Beerschot Krijgt de Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad binnenkort 75 procent van de aandelen van Beerschot in handen? Het is in elk geval een piste die op het Kiel wordt bestudeerd.

De Amerikaanse website Forbes publiceerde zopas een artikel over de voetbalbusiness van prins Abdullah (die tevens eigenaar is van Sheffield United) en daarin stond te lezen dat de Arabische zakenman nu al voor drie kwart eigenaar is van Beerschot. “Dat bericht is voorbarig”, zegt Beerschots voorzitter en medeaandeelhouder Francis Vrancken. “Wat niet wegneemt dat we de aandelenstructuur aan het herbekijken zijn. We zullen gaan voor een structuur die de club de meeste groeikansen biedt. En in dat kader is het niet uitgesloten dat prins Abdullah zijn pakket vergroot.”

Momenteel hebben Vrancken en prins Abdullah allebei nog vijftig procent van de aandelen. Vrancken staat wel op het punt om de helft van zijn pakket te verkopen aan bevriend zakenman Philippe Verellen. Die deal werd eerder al aangekondigd, maar moet nog worden geofficialiseerd. Prins Abdullah heeft trouwens een voorkooprecht op Vranckens aandelen (en omgekeerd).

Lees ook:

BEERSCHOT. Vlotjes het behoud verzekeren en af en toe uitpakken met een stunt lijken realistische ambities