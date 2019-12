Vereniging van voetbalmakelaars juicht nieuw wetsvoorstel toe: “Strikt, maar eerlijk. Dat is wat we nodig hebben” ABD

20 december 2019

08u53 1 Operatie propere handen De BFFA - de Belgische vereniging van voetbalmakelaars - juicht het wetsvoorstel van Denis Ducarme toe. De MR-minister wil duidelijke regels invoeren voor makelaars. “Dit is een goede basis om een schonere voetbalwereld te creëren”, klinkt het.

Minister van Middenstand Denis Ducarme heeft een wetsontwerp ingediend dat voetbalmakelaars stevig aan de ketting legt. De politicus wil door middel van concrete regels wantoestanden vermijden zoals die vorig jaar aan het licht kwamen in operatie ‘Propere Handen’.

Zijn voorstel in een notendop: makelaars zouden niet langer voor twee partijen mogen optreden in één dossier (bijvoorbeeld speler en club), hun commissies zouden beperkt worden én ze zouden een transparante jaarrekening moeten ­indienen. Voor wie zich niet aan de regels houdt, voorziet Ducarme een arsenaal aan sancties, die variëren van de nietigverklaring van een contract over stevige geldboetes (tot 100.000 euro) tot zelfs een gevangenisstraf van één jaar.

“Ook al zijn de politieke omstandigheden in België verre van optimaal, toch verwelkomen we deze initiatieven die kunnen leiden naar een eerlijkere voetbalwereld”, klinkt het bij Nenad Petrovic, de CEO van de BFFA. En ook voorzitter Jesse De Preter is positief. “Het wetsvoorstel is strikt, maar eerlijk. We willen helpen om dit voorstel erdoor te krijgen, want strikte en eerlijke regels is wat we nodig hebben om de voetbalwereld op te kuisen.”

Ook Pro League voorziet sancties

Naast de politiek voorziet ook de Pro League, de groep van alle profclubs, sancties voor makelaars die zich niet aan de regels houden. Boetes tussen 2.500 en 50.000 euro, de intrekking van de licentie en het verbod op registratie voor een bepaalde periode zijn mogelijke straffen. Ook clubs en spelers kunnen boetes opgelegd krijgen indien ze hun boekje te buiten gaan.

Het feit dat ook de Pro League aparte sancties kan opleggen, vindt de BFFA dan weer te verwarrend, zo valt hieronder te lezen in hun open brief aan onze redactie.

De integrale reactie van de BFFA

“De vzw ‘Belgian Federation af Football Agents (BFFA) heeft kennis genomen van de nieuwe regels rond tussenkomsten in het voetbal (gestemd door de Pro League) en het langverwachte wetsvoorstel door Denis Ducarme in het federale parlement.”

“We zijn wat verrast dat de Pro League zijn akkoord geeft voor eigen regels die niet in lijn zijn met het wetsvoorstel van Ducarme. Dit lijkt dus niet de meest efficiënte weg voorwaarts en leidt tot onnodige verwarring, net wanneer er duidelijkheid nodig is. Hoe dan ook pleit de BFFA sinds zijn oprichting voor een federaal wettelijk initiatief, dat ethiek, transparantie en professionaliteit aanmoedigt in de makelaarswereld. Wij zijn dan ook tevreden dat het kabinet van mijnheer Ducarme onze constructieve voorstellen van de voorbije twaalf maanden heeft meegenomen en dat zij een eerste stap genomen hebben.”

“We denken dat dit een goede basis is om een schonere voetbalwereld te creëren, ook al moet er nog gefinetuned worden. We zijn blij dat in het wetsvoorstel een ‘Beroepsinstituut van Sportmakelaars’ is opgenomen. Over zo een orgaan hebben we altijd onze steun uitgesproken, aangezien het cruciaal is voor het functioneren van de makelaarswereld. We hebben zo een instelling nodig, omdat het disciplinaire en deontologische regels kan opleggen, veel meer dan dat een private organisatie dat kan.”

“Wij blijven beschikbaar voor de overheid om hen te helpen met het finaliseren van dit wetsvoorstel en we moedigen de Pro League aan om hetzelfde pad te volgen (en hun nieuwe regels aan te passen naar het wetsvoorstel).”