Verdwijnt Lierse in loop van play-off 2 van het toneel? De Pro League houdt er alvast rekening mee KDC/RN

13 maart 2018

06u33 35 Belgisch Voetbal De Pro League houdt rekening met een scenario waarin Lierse in de loop van play-off 2 van het toneel verdwijnt. De precaire situatie van de Pallieters was een factor bij het opstellen van de kalender. Zo is er altijd nog een andere match voorzien als Lierse speelt. Kwestie dat de tv-zenders niet met een gat vallen als Lierse ermee zou stoppen.

Op het Lisp blijft men intussen werken aan een oplossing. Er zouden nog steeds twee buitenlandse partijen concreet geïnteresseerd zijn om de tweedeklasser over te nemen - waaronder een groep rond ex-Waregem-speler David Nakhid. Afgelopen weekend werd er verder gepraat met die twee partijen. Zij vroegen en kregen bijkomende financiële informatie. Bij Lierse hoopt men dat de zaak deze week in een stroomversnelling zal geraken.

Wachten op loon

Anderzijds valt in de wandelgangen te horen dat de geïnteresseerden niet meteen gehaast zijn. Zij weten ook dat er later deze maand licentiecontroles aankomen en dat het water stilaan tot aan de lippen van Lierses Egyptische eigenaar Maged Samy staat. De afgelopen maanden waren er bij Lierse in alle geledingen van de club betalingsachterstallen en er lijkt niet meteen beterschap op komst. Zo kregen de spelers gisteren te horen dat ze hun loon van februari wellicht niet op 15 maart op hun rekening zullen zien verschijnen. Contractueel is Lierse dat eigenlijk verplicht, maar er zou naar verluidt gewoon geen geld meer zijn. En inkomsten liggen er ook al niet snel in het verschiet, want de eerstvolgende officiële thuismatch is pas op 31 maart.

Conclusie: met elke dag die verstrijkt, komt Samy in een zwakkere onderhandelingspositie te zitten. Straks mag de Egyptenaar al blij zijn als hij iemand bereid vindt om de nog openstaande schulden van Lierse over te nemen, zonder meer. Volgens onze informatie is dat een bedrag tussen anderhalf en twee miljoen euro. Als er ten laatste begin april een deal wordt bereikt, kan Lierse in tweede zit wellicht nog aan een licentie geraken. Lukt dit niet, dan dreigt het faillissement.