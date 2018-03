Vercauteren: "Tactisch waren we veel sterker, ik heb nooit getwijfeld" DPB en LPB

10 maart 2018

22u08

Bron: Eigen berichtgeving 82 Belgisch Voetbal Cercle-coach Frank Vercauteren kon temidden alle vreugdetaferelen op Jan Breydel zijn opgetogenheid niet verstoppen.

Of hij bij Cercle blijft, kon Franky Vercauteren nog niet zeggen, maar uitgelaten was hij wel. "We zien wel, maar Cercle verdiende deze promotie." Vercauteren won het schaakspel van Brys ruimschoots, Beerschot Wilrijk kwam nooit in zijn spel. "We hebben nauwelijks iets weggegeven hé. Tactisch waren we veel sterker."

"Ik heb nooit getwijfeld. Ik wist dat we drie keer moesten scoren omdat ik ervan uitging dat we een doelpunt gingen tegen krijgen. Maar ik was er ook zeker van dat we die drie goals gingen maken.", aldus de kampioenenmaker. "Ik denk dat we vanavond heel veel mensen hebben blij gemaakt. Wat de mensen hier willen bereiken, hebben we hen vanavond gegeven."