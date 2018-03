Vercauteren: "Ik wist dat we drie keer moesten scoren. Maar ik was er ook zeker van dat we dat gingen doen" LPB

22u08 0 Belgisch Voetbal Cercle-coach Frank Vercauteren bleef onmiddellijk na afloop rustig temidden alle vreugdetaferelen op Jan Breydel.

"Dit bevestigt wat ik deze week gezegd heb", aldus Vercauteren voor de camera van 11. "Ik wist dat we drie keer moesten scoren omdat ik ervan uitging dat we een doelpunt gingen tegen krijgen. Maar ik was er ook zeker van dat we die drie goals gingen maken. Na de 2-1 van Beerschot-Wilrijk was het vooral de bedoeling om georganiseerd te blijven spelen. In twee, drie minuten kan je veel doen, dus ook scoren. Ik denk dat we vanavond heel veel mensen hebben blij gemaakt. Wat de mensen hier willen bereiken, hebben we hen vanavond gegeven."