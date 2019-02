Vercauteren bij OHL geen ‘schoonmoeder’ van Euvrard: “Ik ga observeren, trachten oplossingen aan te reiken en de jonge hoofdcoach adviseren” Herman Meersseman

19u08 0 Belgisch Voetbal OHL zette een merkwaardige constructie op om de sportieve impasse te doorbreken en de club in eerste klasse B te houden. Vincent Euvrard (36) die weinig ervaring heeft als hoofdcoach, wordt T1. De als trainer gehaaide en superervaren Frankie Vercauteren wordt zijn ‘sportief adviseur’ en mentor.

Beiden drukken er op, dat die taakverdeling hun eigen keuze was. En dat de ene de stap naar het zwalpende OHL niet had gezet, als de andere niet mee naar de Leuvense club was overgestapt. “Vincent is de hoofdcoach, hij zal de training leiden, hij zal tijdens de wedstrijden op de bank zitten, ik zal vanuit de tribune de wedstrijd analyseren en observeren wat onze spelers en de ploeg als geheel goed doen, en wat beter moet. En voor zaken die niet goed lopen, zal ik trachten oplossingen aan te reiken. Zodat wij samen het maximale rendement kunnen halen uit de spelers. Dat zal nodig zijn, want wij beseffen heel goed het belang van deze opdracht. OHL mag niet degraderen. Vincent en ik en met ons de hele staf, de spelers, alle clubmedewerkers en de supporters, moeten er alles aan doen om dat doel te bereiken.”

“Zo is dat”, zegt Vincent Euvrard. “En ik heb daar alle vertrouwen in dat wij in ons opzet zullen slagen, zo niet was ik er niet aan begonnen.” Vreest Vincent Euvrard toch niet dat Frankie Vercauteren zich als een bemoeizuchtige schoonmoeder zal gedragen? “Ik ben er zeker dat hij dat niet zal doen. Wij vormen één team, dat was ook bij Cercle Brugge het geval en dat werkte prima. Dat ik nu hoofdcoach ben en hij mijn mentor en adviseur, verandert daar niets aan. Nu ben ik wel de eindverantwoordelijke, ik zal de ploeg opstellen en zo. Maar ik ga dat nooit doen zonder het advies in te winnen van Frankie.”

Over een eventueel verlengd verblijf bij OHL als de degradatiestrijd goed afloopt, hebben geen van beiden al een beslissing genomen. “De focus ligt nu alleen op de degradatiestrijd en onze taak om de ploeg beter en efficiënter te doen spelen.”