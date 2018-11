Venanzi: “Geen spijt van samenwerking met Bayat en Veljkovic” Niels Vleminckx

07 november 2018

Standard-voorzitter Bruno Venanzi heeft zijn eigen kijk op het voetbalschandaal met in het middelpunt: makelaars Veljkovic en Bayat. “Ik heb geen spijt dat ik met hen heb samengewerkt. Ze hebben goede spelers gebracht ook. Ik vind het wel jammer wat er gebeurt in het Belgisch voetbal. Hopelijk wordt het onderzoek snel afgerond, worden de schuldigen gestraft en de onschuldigen vrijgesproken. Maar wij als clubbestuurders moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen. De macht die bepaalde makelaars hadden, stonden wij toe. Misschien hebben we de deur te wijd opengezet. We moeten ook in de spiegel durven kijken.”

Over hoe het nu verder moet, was Venanzi duidelijk. “Enkele weken voor het schandaal zaten we met de clubs van de G5 al eens samen. We wilden bijvoorbeeld hervormen hoe we spelers transfereren. Zowel Coucke, Verhaeghe als ik vroegen ons af: ‘Als je interesse hebt in een speler, waarom bel je mij dan niet persoonlijk?’ Van dat principe moeten we misschien uitgaan in de toekomst. Wat er nu aan het licht gekomen is, kan dat proces versnellen. Wat er zoal kan veranderen? Een maximumbarema voor makelaars, hun macht beperken, transacties notarieel vastleggen... Er wordt over veel nagedacht.”