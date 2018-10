Veljkovic bood Waasland-Beveren 200.000 euro voor cruciale degradatiematch Bjorn Maeckelbergh en Jeroen Bossaert

20 oktober 2018

06u00

Het gerechtelijk onderzoek naar omkoping in eerste klasse begint zijn vruchten af te werpen. De voorzitter van Waasland-Beveren heeft bekend dat makelaar Dejan Veljkovic hem probeerde om te kopen in aanloop naar een cruciale degradatiematch. De Serviër bood 200.000 euro.

De Servische makelaar Dejan Veljkovic heeft vorig seizoen minstens één ernstige poging ondernomen om de degradatiestrijd in eerste klasse naar zijn hand te zetten. Dat blijkt uit het gerechtelijk onderzoek naar malafide praktijken in ons voetbal, dat al sinds januari 2018 loopt. Veljkovic zou — na contacten met bepaalde bestuursleden bij KV Mechelen — de cruciale match tegen Waasland-Beveren proberen te beïnvloeden hebben. “Voor die match bood Veljkovic 200.000 euro”, heeft Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, aan de speurders opgebiecht. Huyck heeft de makelaar naar eigen zeggen meteen weggestuurd. “Ik wilde daar niks mee te maken hebben.” Het gerecht onderzoekt of dat klopt.

Meldingsplicht

Eerder bekende Olivier Myny, toenmalig spits van Waasland-Beveren, ook al dat hij benaderd werd om niet voluit te gaan tegen KV Mechelen. Volgens het onderzoek zouden ze bij Mechelen in paniek geweest zijn omdat ze ernstige vermoedens hadden dat de match van concurrent Eupen tegen Moeskroen omgekocht zou worden.

De advocaat van Veljkovic wou gisteren nog niet reageren op de aantijgingen en Huyck zelf mag van het gerecht geen contact hebben met de media. Als de feiten kloppen, dan zal ook de voetbalbond moeten optreden, want Huyck heeft verzaakt aan de meldingsplicht voor omkoping. Dat kan ook Waasland-Beveren sancties opleveren.