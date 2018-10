Veljkovic blijft zeker vast, maar komen 8 verdachten volgende week vrij? - Nu ook voorzitter KV Mechelen verhoord LPB

18 oktober 2018

23u38

Bron: Belga 10 Belgisch Voetbal In het onderzoek naar fraude en matchfixing is nu ook KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans (61) ondervraagd als niet-aangehouden verdachte. Een advocaat woonde het verhoor door de federale gerechtelijke politie van Hasselt bij. Nadien mocht Timmermans beschikken. Hij werd niet voorgeleid en is ook niet in verdenking gesteld.

Johan Timmermans is sinds 2003 voorzitter van de club. Strenge budgettaire controles zijn altijd de kern van zijn beleid geweest, om een herhaling van de financiële perikelen uit 2002-2003 te vermijden. De advocaat was ook lange tijd politiek actief bij Open Vld. Binnen de voetbalbond is hij lid van het Uitvoerend Comité. In de nasleep van de gerechtelijke klacht die KVM had ingediend tegen de licentie van Moeskroen, werd Timmermans uit dat comité verwijderd, maar in september is hij opnieuw verkozen. De voorzitter ontkende vorige week dat Malinwa ooit aan matchfixing gedaan heeft. “Wij distantiëren ons ook van ieder initiatief door individuen binnen de club”, klonk het. Hoofdaandeelhouder Olivier Somers en financieel directeur Thierry Steemans zitten wel nog altijd in de cel. (BJM/JBG/PJC)

8 verdachten volgende week in Antwerpen behandeld

Van de negen opgesloten verdachten in het voetbalschandaal verzet enkel spelersmakelaar Dejan Veljkovic zich niet tegen een verdere aanhouding. De acht anderen hebben beroep aangetekend en zullen volgende week vrijdag proberen om voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen vrij te komen, in afwachting van verder onderzoek. De raadkamer van Tongeren besliste dinsdagavond dat vier van hen - onder wie de vriendin van Veljkovic - naar huis konden met een enkelband, maar het federaal parket verzette zich daartegen. (BJM)