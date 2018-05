Veertien mensen naar ziekenhuis na luide knal op de Bosuil: "Dader wordt opgespoord" GVS

13 mei 2018

09u58

Veertien mensen zijn gisteravond overgebracht naar het ziekenhuis nadat op de Bosuil net voor de aftrap van het duel tussen Antwerp en STVV een krachtige voetzoeker ontplofte. Heel wat fans klaagden door de luide knal over hoofdpijn en oorsuizingen.

Vlak voor de aftrap van het laatste thuisduel van Antwerp in play-off 2 kwam in het thuisvak een forse voetzoeker tot ontploffing. Volgens getuigen was de knal veel luider dan bij een doorsnee bommetje en daverde de hele tribune. Aan de rust deelde de stadionomroeper mee dat mensen met gehoorproblemen vanwege de luide knal zich bij de stewards konden melden.

De politie bevestigde intussen dat er veertien personen naar het ziekenhuis zijn overgebracht maar wellicht nog meer slachtoffers zich zullen melden. Op dit moment is men volop op zoek naar de dader.

