Veel vragen, voorlopig weinig antwoorden: journalist Jarno Bertho legt uit wat er beslist is, en vooral wat nog beslist moet worden JBE/MXG

30 juli 2020

20u54 0 Pro League “Waasland-Beveren heeft een veldslag gewonnen, maar nog niet de oorlog”, dat is de conclusie die we na vandaag moeten trekken. De Waaslanders kregen vanmorgen in kortgeding gelijk van de ondernemingsrechtbank van Dendermonde. De kalender die op 8 juli is opgemaakt had er een mét Waasland-Beveren moeten zijn. Met een competitie die normaal over negen dagen van start moet gaan, zorgt dat voor veel verwarring en nog veel meer vragen. Voetbaljournalist Jarno Bertho ontwart voor u de knoop.



De rechter gaf vanmorgen Waasland-Beveren gelijk. Ze hadden in de kalender opgenomen moeten zijn, omdat ze zeker tot morgen - tot er over het competitieformat gestemd is - officieel in 1A zitten. Daarbovenop stelde de rechter ook nog eens dat de Pro League en de KBVB riskeren een dwangsom te betalen per wedstrijd dat Waasland-Beveren niet mag aantreden in 1A. “2,5 miljoen euro per wedstrijd. Heel wat geld. Als we rekenen op dertig speeldagen dan komen we uit op 75 miljoen euro.”

Dat voetbalcontract is onderhandeld voor een competitie met 16 en play-offs. Als dat nu nog verandert, moeten de gelden herverdeeld worden. Jarno Bertho

Journalist Jarno Bertho nuanceert: “Waasland-Beveren mag zich nog niet rijk rekenen. Er ligt nog een scenario op tafel waar de competitie van vorig seizoen nietig verklaard wordt. Club Brugge is dan kampioen, en er is ook geen degradant. Waasland-Beveren blijft zo in 1A.” Ook voor 1B heeft dat gevolgen. “Op die manier kunnen OH Leuven en Beerschot ook niet promoveren. Als je in de wandelgangen heel wat voetbalbestuurders hoort, merk je wel dat zij op dit moment nu toch wel vastklampen aan een competitie met 18 ploegen.” Dat zou betekenen dat Waasland-Beveren niet zakt en OH Leuven en Beerschot allebei naar 1A overkomen.

16, 17 of 18 ploegen, wat met het voetbalcontract?

Morgenavond weten we - als alles goed gaat - met hoeveel we volgend seizoen aantreden in 1A. Met 16, 17 of 18 ploegen. Feit is wel dat er bij die laatste twee scenario’s - met 17 of 18 - een nieuw probleem opduikt: het miljoenencontract met rechtenhouder Eleven Sports.

Bertho: “Dat voetbalcontract is destijds onderhandeld voor een competitie met 16 clubs en play-offs. Stel dat je nu nog naar 17 of 18 gaat moet dat contract opnieuw onderhandeld worden. De gelden moeten herverdeeld worden over twee extra clubs. Om dat op 9 dagen voor de herstart van de competitie allemaal geregeld te krijgen wordt heel krap. Ook heb je dan weer een nieuwe kalender nodig en dat is dan weer werk voor kalendermanager Nils Van Branteghem. De klok tikt...”

Voetbal in Antwerpen?

En dan is er nog het voetbalverbod binnen de provincie Antwerpen. Daar raakt voorlopig ook niemand aan uit. Gouverneur Cathy Berx legde de maatregel op dat boven de 18 jaar niet aan contactsporten gedaan mogen worden in haar provincie. En dat voor de komende vier weken.

Dinsdag zette Marc Van Ranst de deur op een kier. “Profvoetballers doen ook maar hun job. Misschien is er de mogelijkheid om voor hen een kleine opening te laten”, klonk het bij de professor. Epidemioloog Pierre Van Damme sloeg die deur dan weer dicht: “Misschien moeten we de competitie gewoon vier weken uitstellen en er eerst voor zorgen dat er geen infecties bij kunnen komen.”

Beide zijn ook lid van de federale expertengroep CELEVAL. Die groep zal nu een advies opstellen waar Antwerps gouverneur Berx zich dan over zal buigen.

Hoe dan ook zal het een huzarenstukje worden om heel deze knoop in negen dagen nog ontward te krijgen. Morgen houdt de Pro League een eerste poging, met haar Algemene Vergadering.

