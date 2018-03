Veel verdriet en vleugje vreugde in Limburg na bekerfinale Birger Vandael

18 maart 2018

05u25 0 Belgisch Voetbal Limburg heeft gisteravond en vannacht de bekerfinale heel intens beleefd. Een paar honderd supporters trotseerden op het Stadsplein in Genk de koude, maar konden niet vieren. Op enkele plaatsen in de provincie was er dan weer het delirium bij de vurige fans van Standard.

Wie geen tickets wist te bemachtigen kon gisteren live gaan supporteren op het Genkse Stadsplein. Op initiatief van Horeca Genk en de Stad werd er een groot scherm geplaatst. Een DJ en extra animatie zorgden voor de nodige sfeer. Door de vriestemperaturen bleef de opkomst echter beperkt tot een 500tal aanwezigen en na ruim 120 minuten voetbal konden de verkleumde fans zich niet opwarmen aan een overwinningsfeestje.

Helemaal anders was de sfeer op verschillende plaatsen in Zuid-Limburg en ook hoger in de provincie. Standard heeft immers ook aardig wat Standardsupporters en die waanden zich gisteren de koning te rijk. “We hadden niets gepland in geval van bekerwinst, iedereen kent het verhaal van het vel en de beer”, lacht Marc Fraussen namens de supportersclub Roodhemden Rekem. Nu de beker binnen is, werd er in hun café Onder de Toren uiteraard wel een stevige pint gedronken. Ook in café Kivoila in Riemst was de euforie groot bij de Mergelboys, die met 290 mensen naar de Heizel waren gegaan. In supporterscafé ’t Sweert in Tongeren bleef men iets rustiger. “We moeten zondagochtend al om 6 uur weer open voor de vlooienmarkt”, geeft Paul Thewissen aan.

Hoe hoger in het land, hoe minder Standardfans, maar bij Royal Standard Kempen is er toch nog een hele meute verzameld. Een deel van hen komt samen aan Café De Kroon in Lommel. Zo ook Felix Gillardin (24) uit Sint-Huibrechts-Lille: "In onze parochie supportert iedereen voor KRC Genk. Ook mijn vriendin is helemaal Genk, haar familie zit in het bestuur van een supportersclub, al mijn ploegmaten zijn fan van Genk en bij mij in de straat ligt nog een supporterscafé. Als Genk had gewonnen, kon ik maanden niet meer buitenkomen", lacht hij.

Meer over Genk

sportdiscipline

voetbal

sport

Standard

Stadsplein