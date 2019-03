Veel strijd, maar geen goals: Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen houden elkaar in bedwang in eerste promotiematch Kristof De Cnodder en Glenn Van Snick

09 maart 2019

22u24

Bron: Eigen berichtgeving 4 Belgisch Voetbal De titelstrijd in 1B zal volgende week beslecht moeten worden. De heenmatch van de promotiefinales tussen Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen eindigde op een 0-0-gelijkspel. De thuisploeg speelde een half uur met tien man, maar plooide niet. Zo belooft de return in Mechelen eens te meer een razend spannende veldslag te worden.

Beerschot startte op papier met het mentale voordeel – Malinwa had in de slotfase van de reguliere competitie twee fameuze dreunen moeten verwerken – maar daar was in de openingsfase van het eerste finaleduel weinig van te merken. De twee eerste kansen van de partij waren immers voor KV en het waren er geen kleintjes. Na vijf minuten kopte de vrijstaande Joachim Van Damme een zwieper van Onur Kaya net naast. Nauwelijks vier minuten later moest Jan Van den Bergh een gevaarlijk schot van Rob Schoofs keren.

Wereldsave

Eens Beerschot van de schrik was bekomen en de zenuwen onder controle kreeg, begon de thuisploeg de bal meer op te eisen. Grote kansen bleven weliswaar lang uit. Daarvoor was het Kielse aanvalsspel iets te steriel en stond de Mechelse organisatie te goed. Het waren integendeel de bezoekers die op het half uur nog eens dreigden. De vinnige Nikola Storm zette de actie op, waarna de bal via Schoofs tot bij Gustav Engvall belandde. De Zweed besloot echter naast.

In de slotfase van een intense eerste helft kwam Beerschot ook twee keer dicht bij de openingsgoal. Na een snelle collectieve aanval kon de infiltrerende Gertjan De Mets van dichtbij afdrukken. Er was een wereldsave van Michael Verrips nodig om de 1-0 te voorkomen. In de blessuretijd pareerde Verrips – goed voor twaalf clean sheets in aanloop naar de finales – nog een afstandsschot van Jimmy Hoffer. Mechels aanvalsleider Igor De Camargo was er toen al niet meer bij, want hij moest geblesseerd naar de kant.

Bekocht

De tweede helft moest qua intensiteit en spankracht niet onder doen voor de eerste. Het was meer bikkelen dan voetballen en kansen waren eerder schaars, maar alle 10 700 toeschouwers zaten desondanks voortdurend op het puntje van hun stoel. Toen thuisspeler Van den Bergh iets voor het uur tegen zijn tweede gele kaart aanliep, geraakten de gemoederen alleen maar meer verhit. Beerschot, dat vlak voordien nog een penalty had geclaimd, voelde zich bekocht.

Hoe langer de wedstrijd vorderde, hoe meer beide ploegen vrede begonnen te nemen met een gelijkspel. Beerschot koos met tien man eieren voor zijn geld, terwijl Mechelen een 0-0 op verplaatsing best oké vond. Eén keer kreeg de ploeg van trainer Wouter Vrancken toch nog een dot van een kans. Nadat Dennis Prychynenko zich verslikte in het ‘patattenveld’ van het Olympisch Stadion, kon Schoofs zijn maatje Storm lanceren. Beerschots keeper Mike Vanhamel redde de meubelen. Zo eindigde de match op 0-0 en dus valt de beslissing pas volgende week.