Vaste waarde, de vergeetput of zelfs Roemenië: waar zijn de spelers van de bronzen U17-generatie verzeild geraakt? VH/TLB

21 augustus 2018

19u48

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belgisch Voetbal Dante Rigo - die afgelopen weekend de winnende treffer maakte tegen PSV - deed voor het eerst van zich spreken tijdens het WK voor -17-jarigen in 2015, in Chili, waar de jonge Belgen als derde finishten. Wat is er drie jaar later van die andere jeugdinternationals geworden?

Terry Osei-Berkoe (20)

Aanvallende middenvelder

Clubs: jeugd Club Brugge, vorig seizoen uitgeleend aan amateurclub FC Knokke

14x basis, 5x ingevallen

Christophe Janssens (20)

Linksachter

Clubs: Genk, uitgeleend aan MVV, nu definitief overgenomen door tweedeklasser Westerlo

Twee keer ingevallen

[🎂] : 🇧🇪 Christophe Janssens (@mvvmaastricht) a fêté aujourd’hui ses 20 ans. Gelukkige Verjaardag @chrisjanssens32 ! 🎉 pic.twitter.com/uqGVI5LSSd Infos Foot Belgium(@ InfosFootBEL) link

Wout Faes (20)

Centrale verdediger

Clubs: Anderlecht, uitgeleend aan Heerenveen en Excelsior Rotterdam, dan overgenomen door KV Oostende

Groeide uit tot basisspeler bij Excelsior, nu vaste waarde bij KVO

Laurent Lemoine (20)

Centrale verdediger

Clubs: Club Brugge, uitgeleend aan tweedeklasser Roeselare, nu overgenomen door KV Mechelen

Speelde ongeveer 50 % van matchen bij Roeselare

Rubin Seigers (20)

Centrale verdediger

Clubs: Genk

1x ingevallen in Europa League en 1x in Jupiler Pro League

Dennis Van Vaerenbergh (20)

Aanvaller

Clubs: FCV Dender EH - jeugd Club Brugge, uitgeleend aan tweedeklasser FC Eindhoven, in juli transfervrij naar Dender

Invaller bij FC Eindhoven

Matthias Verreth (20)

Aanvaller

Clubs: jong PSV

Al 32x in basis

Jorn Vancamp (19)

Aanvaller

Clubs: Anderlecht, uitgeleend aan Roda JC, nu overgenomen door Beerschot-Wilrijk

1x in basis in Jupiler Pro League en Europa League, bij Roda JC 12x in basis en 12x ingevallen

Orel Mangala (20)

Centrale middenvelder

Clubs: jeugd Anderlecht, Stuttgart, dat hem seizoen uitleent aan Hamburg

7x in basis in Bundesliga

Ismail Azzaoui (20)

Flankaanvaller

Clubs: jeugd Tottenham, in augustus 2015 voor 1 miljoen euro verkocht aan Wolfsburg, vorig seizoen uitgeleend aan Willem II

2x ingevallen in Bundesliga, vaste waarde bij Willem II, afgeremd door knieblessure

Steve Ryckaert (20)

Centrale verdediger

Clubs: STVV, uitgeleend aan tweedeklasser Tubeke

8x in basis bij Tubeke

Jens Teunckens (20)

Doelman

Clubs: Club Brugge, uitgeleend en nu definitief overgenomen door Antwerp FC

in mei 2x in basis tijdens play-off 2

Kino Delorge (20)

Flankverdediger

Clubs: Genk, uitgeleend aan tweedeklasser Dordrecht, op 26 juli transfervrij naar Dinamo Boekarest

Basisspeler bij Dordrecht

Matisse Thuys (20)

Aanvallende middenvelder

Clubs: jeugd Genk, uitgeleend aan tweedeklasser MVV, nu zonder club

4x in basis en 11x ingevallen bij MVV

Matchday

BELGIUM VS MALI 🇧🇪-🇲🇱#WCU17 pic.twitter.com/Lncn4K4lMQ Matisse Thuys(@ Matissethuys) link

Dante Rigo (19)

Middenvelder

Club: tot 8ste bij Lierse, daarna PSV

4 wedstrijden en 1 goal voor PSV

Steph Van Cauwenberge (20)

Doelman

Clubs: tweedeklasser KSV Roeselare

Nog niet in basis

Beloften ROESELARE - Lommel 3-0. Trots op u Steph Van Cauwenberge... mooie reddingen gedaan! De oude steph is BACK!!👍🏼 pic.twitter.com/dSZFCTqgE0 SASKIA(@ saskenvo) link

Lennerd Danneels (20)

Linksbuiten

Clubs: jong PSV (tweede klasse Nederland)

4x basis, 8x ingevallen

Alper Ademoglu (20)

Centrale middenvelder

Clubs: Bursaspor

Voetbalde in jeugdreeksen bij Genk, Anderlecht en Schalke, nog niet in eerste elftal

Dries Caignau (20)

Rechtsachter

Clubs: FCV Dender EH, eerste klasse amateurs

Basisspeler

Dante Vanzeir (20)

Flankaanvaller

Clubs: Genk, uitgeleend aan tweedeklasser Beerschot-Wilrijk

2x in basis

Gaetan Coucke (20)

Doelman

Clubs: Genk, uitgeleend aan tweedeklasser Lommel SK

3x in basis