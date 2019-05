Exclusief voor abonnees VAR project manager verdedigt zich: “1 of 20 centimeter: buitenspel is buitenspel” VH/RN/VDVJ

07 mei 2019

07u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch voetbal De VAR deed zondag weer van zich spreken. Een handsbal van Yari Verschaeren bleef onopgemerkt, terwijl goals van Vadis Odjidja en Hans Vanaken wél afgekeurd werden. Dat vraagt om een woordje uitleg.

De tussenkomsten van de videorefs werden zondag niet gesmaakt. Ze waren en zijn overijverig in de play-offs, zo klinkt het. In Gent was Club-trainer Ivan Leko niet te spreken over hun bijdrage: “Elke week is de VAR de man van de match.” De kritiek wordt bij de arbitrage op een zucht onthaald. Zij passen niet meer dan de regels en de theorie toe, zeggen ze. Het protocol wil dat bij elk doelpunt wordt nagegaan of alles in de opbouw correct is verlopen. Of er geen buitenspel of overtreding aan voorafging.

