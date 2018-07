Vanlerberghe blij met keuze voor KVO: "Hier wil ik opnieuw voetballer worden" Tomas Taecke

26 juli 2018

14u47

Na een ontgoochelend seizoen bij Club Brugge koos Jordi Vanlerberghe (22) deze week voor KV Oostende. De middenvelder hoopt zijn carrière aan zee te herlanceren. "Volgend jaar wil ik terug naar Club om te spelen."

Een succes is het niet geworden, het eerste seizoen van Jordi Vanlerberghe bij Club Brugge. De middenvelder, die ook door Standard en AA Gent fel gegeerd was, kwam niet verder dan drie basisplaatsen en een handvol invalbeurten in het kampioenenjaar: “Ik heb die titel gevierd, maar had niet het gevoel dat het de mijne was. In die periode was ik gefrustreerd. Op training voelde ik dat ik mijn mannetje kon staan, toch was ik er zelden bij. Dat ik bij Club minder zou spelen dan bij Mechelen wist ik, maar wel had ik op meer selecties en invalbeurten gehoopt”, aldus Vanlerberghe die in de play-offs enkel in de overbodige slotmatch tegen AA Gent deel uitmaakte van de wedstrijdkern.

“Uiteindelijk ben ik toch naar de titelmatch in Standard gereden en heb ik alles van me afgezet. Zoiets maak je niet elke dag mee - misschien zelfs nooit meer. Soms moet je ook wat geluk hebben: Leko wisselde al niet vaak, terwijl we geen Europese matchen hadden en er nauwelijks blessures waren. Ook hadden we veel Belgen in de kern, wat bij Standard en Gent bijvoorbeeld minder was. Toch heb ik mij mijn keuze nooit beklaagd. Nu is het aan mij om me bij KV Oostende te tonen. Het is de bedoeling dat ik hier speel, maar ik zal het zelf moeten laten zien en een basisplaats afdwingen.”

Eerder deze week becijferde HLN dat van de 35 verhuurde spelers enkel Brandon Mechele in de laatste vijf jaar met succes terugkeerde naar Club. “Aan mij om de uitzondering op die regel te worden. Ik wil een goed seizoen maken en volgend jaar terugkeren naar Club om te spelen. Als dat niet zo zal zijn, dan zien we het wel weer.”

Vanlerberghe ziet in Oostende zijn gewezen jeugdtrainer bij de nationale ploeg terug. “De keuze voor Oostende was door zijn aanwezigheid dan ook snel gemaakt. We hadden twee maanden geleden al contact, maar ik wou in de voorbereiding eerst vol mijn kans gaan. Al snel merkte ik dat de speelminuten niet zouden volgen.”

Zaterdag start Vanlerberghe tegen Moeskroen nog op de bank ten voordele van Nkaka en Vandendriessche. Afwachten wanneer de 22-jarige middenvelder, die ook achterin uit de voeten kan, een basisplaats weet te scoren.